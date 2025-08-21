Lisa Mariana le preguntó sus derechos financieros, la firma respuesta de Dewi Perssik inundó a los internautas: ¡de acuerdo con Mami DP!

VIVA – Dewi Perssik De repente en el centro de atención después de revelar su opinión relacionada con la declaración Lisa Mariana Al aparecer en el programa TalkShow, guió esta mañana, jueves 21 de agosto de 2025. En caso de que Lisa tuvo tiempo de responder la pregunta sobre el motivo de las razones para insultar que su hija, CA, era Ridwan Kamil.

La mujer reveló la razón detrás de sus acciones hasta ahora solo quería que su hijo obtuviera los derechos financieros de Ridwan Kamil.

«Derechos del niño, buena educación (en términos financieros), sí», dijo Lisa Mariana, citada de las piezas de video subidas en la cuenta Tiktok @Juhe.

Al escuchar esta respuesta, Dewi Perssik inmediatamente dio su opinión. Dijo que cuando se ve desde el estado civil, Lisa Mariana no tiene derecho a exigir ningún derecho de Ridwan Kamil. Porque ambos no tienen un estado legal de religión y estado.

«Pero no hay matrimonio, no hay matrimonio en lugar de betel de matrimonio o lo que debe ser procesado todo?», Dijo Dewi Perssik.

Lisa, quien encontró una declaración de Dewi Perssik, también respondió. Admitió que estaba en depresión. Debido a eso, afirmó que ya no quería preocuparse si Ridwan Kamil no reconocía a CA como su hijo biológico.

«En realidad, ya estoy en la fase de depresión, por lo que no es admitido, está bien», dijo, dijo

De repente, la carga inmediatamente cosechó muchos comentarios de los usuarios de las redes sociales. No algunos de los internautas que apoyan la respuesta sabia de Dewi Perssik.

«Las palabras de Dewi Perssik están totalmente de acuerdo», comentaron los internautas.

«Hay algunos matrimonios a veces no ser apoyados y no exigen … quieren encontrar tiempos de capital», dijo otro.

«Estoy de acuerdo con el DP», dijo otro.

«Esta vez estoy de acuerdo con DP. El punto es necesitar inyecciones de dinero», dijo otro interno.

«De acuerdo lo que dijo MBA Dewi … realmente», comentó otro.

«De acuerdo Mamih DP, eso es correcto», dijo otro.

Para información, basada en los resultados de la prueba de ADN realizada por la Poldia Nacional Pusdokkes, aseguró que el niño con la CA inicial no fuera la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Este hecho también negó la afirmación de Lisa Mariana, quien desde el principio acusó a RK como padre biológico de su bebé.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con el hijo de la Hermana CA de LM no tenía una compatibilidad de ADN o no idéntica», dijo el jefe de la Sub Dirección I de la Ley de Cibernético de la Agencia de Investigación Criminal, el Comisionado de Policía Rizki Aguung Prakoso, en la sede de la Policía Nacional, Jakarta, el miércoles de 2025.