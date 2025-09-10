Lisa Mariana insistió en la prueba de ADN en Singapur, la policía dio una respuesta inesperada

Yakarta, Viva – Dirección de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional eligió ser neutral relacionado con la maniobra de celebridades Lisa Mariana quien insistió en querer hacer Tes ADN Repita en Singapur para garantizar el estado de su hijo, CA, que estaba vinculado al ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil.

«Se nos presentó el plan a ambas partes», dijo el jefe de la Dirección Sub Dirección 1 de la Dirección de la Ley Penal de la Agencia de Investigación Penal, el comisionado de policía Rizki Prakoso, cuando se confirmó el miércoles 10 de septiembre de 2025.



Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Lisa llamó a la prueba de referencia en Singapur como una segunda opinión de la Policía Nacional. Sin embargo, los investigadores confirmaron que su enfoque permaneció en el supuesto informe de la calumnia y la difamación que Ridwan Kamil había enviado.

«Permanecemos de acuerdo con las etapas de manejo de casos», dijo.

Anteriormente informó, el examen de la celebridad de Lisa Mariana en la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional Programada para el jueves 4 de septiembre de 2025 se pospuso oficialmente.

Lisa fue convocado en realidad relacionado con el supuesto informe de difamación publicado por el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Jhon Boy Nababan como abogado de Lisa reveló que su cliente no pudo asistir. Por lo tanto, presentó un retraso hasta el martes 9 de septiembre de 2025.

«Tan pospuesto el martes», dijo Jhon a los periodistas.

Para tener en cuenta, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de llevar a cabo difamación a través de cargas en las redes sociales. El informe se registró en LP/B/174/IV/2025/SPKT/Policía de investigación criminal.

El artículo utilizado es la ley de información y transacción electrónica (ITE) y el artículo de difamación en el Código Penal. La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Penal de la Policía que involucra a los Pusdokkes de la Policía Nacional.

Las muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana, y los hijos de CA fueron tomados y los resultados no salieron ningún rival. Para tener en cuenta, el Cuerpo de Bhayangkara confirmó que el informe del vicepresidente del Partido del Grupo Karya (Golkar), Ridwan Kamil contra Lisa Mariana. Ayu Aulia se acercó a la investigación.

«Ya es un estado de investigación», dijo el Director de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, General de Brigada Himawan Bayu Aji, miércoles 21 de mayo de 2025.