Lisa Mariana fue repentinamente cancelada nuevamente por la policía, la razón se sorprendió

Yakarta, Viva – Agenda inspección celebridad Lisa Mariana En la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, de repente regresó para cancelar. De hecho, estaba programado para asistir hoy, el martes 9 de septiembre de 2025, relacionado con el informe del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamilen el caso de supuesta calumnia y difamación.

Leer también: La policía ya no puede esquivar, Lisa Mariana fue examinada por la policía sobre el informe de Ridwan Kamil



El abogado de Lisa, Johnboy Nababan, reveló razón Sus clientes no pueden cumplir con la llamada del investigador. Lisa se llama Falling EnfermoIncluso el niño también experimentó condiciones similares.

«Lisa y su hijo están enfermas. En la casa solo Lisa, su hijo y una criada están encendidas.

Leer también: La condición de salud actual de Sule después de ser grabada por la cámara muecada de dolor





2 Abogada Lisa Mariana (derecha) John Boy Nababan

Afirmó que su partido presentó inmediatamente una solicitud para el aplazamiento del examen. Se aseguró de que la ausencia de Lisa no fuera la forma ausente.

Leer también: Mercy BJ Habibie, quien fue comprado, aún no se le había pagado a Ridwan Kamil fue confiscado por el KPK



«Su hijo es Melang, tampoco conozco los detalles. Dijo más tarde en la tarde que quiero ver a un médico, tal vez los resultados se pueden traer», dijo.

El examen de Lisa se ha programado para el jueves 4 de septiembre de 2025. Sin embargo, en ese momento tampoco pudo asistir. Hoy debería ser la segunda oportunidad de Lisa para ser interrogada, pero nuevamente cancelada con razones de salud.

Mientras tanto, los investigadores de Bareskrim han recibido los resultados de las pruebas de ADN que se habían convertido en el foco público. Como resultado, el niño con las iniciales CA ciertamente no es el niño biológico de Ridwan Kamil, sino el niño biológico de Lisa Mariana.

Para tener en cuenta, Ridwan Kamil informó oficialmente a Lisa Mariana a la Policía de Investigación Criminal el 11 de abril de 2025. El informe se registró con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

Lisa se informó con una sospecha en capas, a partir de la ley número 1 de 2024 con respecto a la información y las transacciones electrónicas (ITE) al Artículo 310 y 311 del Código Penal relacionado con la difamación. Ahora, el caso continúa en el centro de atención público, especialmente después de que los resultados del ADN desestimaron el tema delicado que se había discutido ampliamente.