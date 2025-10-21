Lisa Mariana está relajada y no piensa en la fase previa al juicio a pesar de que estuvo enferma poco después de ser anunciada como sospechosa.

Jacarta – Estado sospechar Parece que todavía no ha creado un celebridad. mariana lisa perder la compostura. A pesar de que ha sido acusado oficialmente en un caso de presunta calumnia y difamación contra el ex gobernador de Java Occidental. Ridwan KamilLisa admitió que todavía estaba relajada.

A través de su abogado, John Boy Nababan, Lisa incluso dijo que ni siquiera había pensado en presentar una demanda previa al juicio sobre el estatus legal que ahora ostenta.

«Todavía es la primera citación como sospechoso. Cuáles serán los resultados, los detalles técnicos los transmitiremos más tarde», dijo Johnboy, citado el martes 21 de octubre de 2025.

2 abogados Lisa Mariana (derecha) John Boy Nababan

Se suponía que Lisa se sometería ayer a su examen inicial como sospechosa. Sin embargo, estuvo ausente debido al tifus. John Boy se aseguró de que Lisa siguiera cooperando y lista para venir a Bareskrim cuando su condición mejorara.

«Hemos preparado una reprogramación para la próxima semana, entre el 23 o 24 de octubre», dijo.

Anteriormente se informó que Selebgram Lisa Mariana no cumplió con su primera citación como sospechosa en el presunto caso de difamación contra el exgobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, el lunes 20 de octubre de 2025.

Así lo confirmó su abogado, Jhon Boy Nababan. De hecho, la inspección se llevó a cabo alrededor de las 11.00 horas de esta mañana.

«No presente», dijo cuando fue confirmado por los periodistas, el lunes 20 de octubre de 2025.

Para su información, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil denunció a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de difamación a través de publicaciones en las redes sociales.

El informe se encuentra registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARES DEL CRIMEN POLRI. Los artículos utilizados son la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) y el artículo sobre difamación del Código Penal.

La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía Nacional involucrando al Centro de Salud de la Policía Nacional. Se tomaron muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana y el hijo de CA y los resultados no coincidieron.