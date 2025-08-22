Lisa Mariana cumplió el llamado del KPK como testigo del caso de corrupción de BJB, prometió esto

Yakarta, Viva – Celebridades Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) llegó al edificio rojo y blanco KPKYakarta, viernes a las 11.25 Wib.

«Seré cooperativo para explicar los detalles», dijo Lisa, quien vino al KPK para presenciar el supuesto caso de corrupción de proyectos de adquisición de publicidad en los bancos de desarrollo regional de Java y Banten (Banten (Bjb) Período 2021-2023.

Citado de EntreLisa dijo que había traído varios archivos para examinar el caso.

«Sí, hay archivos», dijo.

Anteriormente, Lisa Mariana en la historia que subió a través de su cuenta personal de Instagram, @LisamarianAaa reveló la citación.

«El 22 (agosto de 2025, ed.) Me llamaron al KPK para ser testigo. El KPK también me confundió para escribir», dijo.

En el caso, los investigadores de KPK el 13 de marzo de 2025 han nombrado a cinco sospechosos, quienes en el año del caso sirvieron como siguiente, a saber, el presidente presidente del Bank BJB Yuddy Renaldi (año) y el Oficial de Making de Compromiso (PPK), así como el Jefe de la División Secretaria Corporativa del Banco BJB Widi Hartoto (WH).

Además, el controlador de la agencia Antedja Muliatama y Horizon Kreasi Mandiri Asikin Dulmanan (IAD), la publicidad BSC y la agencia Wahana Semesta Bandung Express Suhendrik (Suh), y la agencia exitosa de Cipta Karya Control con Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Los investigadores de KPK estiman las pérdidas estatales en el presunto caso de corrupción en el banco de BJB alrededor de Rp222 mil millones. (Hormiga)