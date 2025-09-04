Lisa Mariana canceló de repente la investigación penal de investigación criminal hoy, ¿qué pasa?

Yakarta, Viva – Examen de celebridades Lisa Mariana En la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional Programada hoy, el jueves 4 de septiembre de 2025 fue pospuesto oficialmente.

Lisa fue llamado en relación con un informe de presunta difamación publicada por el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Jhon Boy Nababan como abogado de Lisa reveló que su cliente no pudo asistir. Por lo tanto, presentó un retraso hasta el martes 9 de septiembre de 2025.

«Tan pospuesto el martes», dijo Jhon a los periodistas.



2 Abogada Lisa Mariana (derecha) John Boy Nababan

La demora también fue justificada por el jefe de la Dirección 1 de la Dirección de la Ley Criminal. Policía de investigación criminalComisionado de Policía Rizki Prakoso.

«Postpado la próxima semana, su solicitud», dijo Rizki.

Anteriormente informó, el ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil, se completó en cuestión relacionada con su informe sobre la celebridad Lisa Mariana. El hombre que se llama familiarmente Kang Emil admitió que fue interrogado por docenas de preguntas.

«Hay alrededor de 12 preguntas», dijo RK, jueves 28 de agosto de 2025.

Para tener en cuenta, este caso comenzó cuando Ridwan Kamil informó a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de llevar a cabo difamación a través de cargas en las redes sociales. El informe se registró con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

El artículo utilizado es la ley de información y transacción electrónica (ITE) y el artículo de difamación en el Código Penal. La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Penal de la Policía que involucra a los Pusdokkes de la Policía Nacional.

Las muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana, y los hijos de CA fueron tomados y los resultados no salieron ningún rival. Para tener en cuenta, el Cuerpo de Bhayangkara confirmó que el informe del vicepresidente del Partido del Grupo Karya (Golkar), Ridwan Kamil contra Lisa Mariana. Ayu Aulia se acercó a la investigación.

«Ya es un estado de investigación», dijo el Director de la Ley Criminal de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional, General de Brigada Himawan Bayu Aji, miércoles 21 de mayo de 2025.