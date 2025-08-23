Lisa Mariana afirmó obtener fondos de BJB de Ridwan Kamil, el abogado descargó hechos impactantes

Domingo 24 de agosto de 2025 – 06:30 Wib
Bandung, VivaEl abogado de Ridwan Kamil, Muslim Jaya Batarbutar, dijo que relacionado con el reconocimiento del Selegram Lisa Mariana Presley Zulkandar, quien afirmó haber recibido el flujo de fondos publicitarios del Bank BJB del ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, es la autoridad de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK).
«Esto está relacionado con el reconocimiento de Lisa Mariana, la autoridad y la sección de la investigación de KPK», dijo el asesor legal Ridwan Kamil, musulmán Jaya Butarbutar, cuando se contactó el sábado (23/08/2025).
Además, dijo los musulmanes, sobre el flujo de fondos reconocidos por Lisa al ver lógicamente los resultados de la prueba de ADN en la investigación criminal hace algún tiempo, se puede concluir que no es el hijo de Ridwan Kamil.
«Entonces, ¿cómo puede decir que puede obtener el flujo de fondos RK? Los resultados de la prueba de ADN no son hijos de Ridwan Kamil», dijo.
Anteriormente, Lisa Mariana dijo que después de ser examinado por los investigadores de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) como testigo del presunto caso de corrupción en la adquisición de publicidad en el BJB Bank, viernes (22/22/2025) que el KPK exploró el flujo de fondos. Lisa también respondió obtener un flujo de fondos y eso fue para las necesidades de su hijo.
«Obtener dinero, adecuado para mi hijo», dijo Lisa en el KPK Red and White Building, Yakarta, viernes (22/08/2025).
Lisa afirmó que no podía informar la cantidad de fondos que recibió de Ridwan Kamil. Mencionó que el problema del flujo de fondos se convirtió en materiales explorados por los investigadores de KPK. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)
23 de agosto de 2025