Lisa Mariana afirmó haber recibido dinero para la vida del niño, esta es la respuesta de Ridwan Kamil

Yakarta, Viva – Casos de presunta corrupción en la adquisición de anuncios bancarios de BJB que arrastraron el nombre del ex gobernador de West Java, Ridwan KamilNuevamente mencionó un nuevo capítulo. Uno de los testigos, Lisa Marianaafirmando haber recibido algo de dinero de Ridwan Kamil. Se mencionó el dinero para cubrir las necesidades de su hijo con las iniciales ca.

El reconocimiento que transmitió ante el investigador de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) cuando llamó el viernes 22 de agosto de 2025. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Sí, adecuado para mi hijo», dijo Lisa Mariana en el edificio KPK Red and White.

Sin embargo, la declaración plantea nuevas preguntas. Porque, los resultados de la prueba de ADN facilitados por la investigación criminal declararon anteriormente que Ridwan Kamil no era el padre biológico de CA. El público también se preguntó sobre la razón por la cual el apodo de Kang Emil-Ridwan Kamil le dio dinero a Lisa.

Cuando se le pidió a este problema al abogado de Ridwan Kamil, musulmán, decidió no dar una explicación. Según él, todos los asuntos relacionados con el supuesto flujo de fondos se han convertido en el dominio KPK.

«No quiero comentar sobre el problema. Una vez más, es un dominio en lugar del material de investigación de KPK, es una cuestión del KPK», dijo Muslim en la Policía de Investigación Criminal, jueves 28 de agosto de 2025.

Aunque el equipo de medios instó repetidamente a la confirmación, los musulmanes aún insistieron en no responder específicamente. No confirmó, pero tampoco refutó la declaración de Lisa con respecto al dinero.

«Una vez más digo que no hacemos comentarios, respondiendo a los asuntos sobre el dominio de los investigadores de KPK. Que sea el dominio del propio KPK», dijo.

Además, los musulmanes explicaron que su partido no quería aumentar la opinión pública relacionada con el material que aún estaba en la etapa de investigación. También era reacio a proporcionar información sobre si Ridwan Kamil había recibido una llamada del KPK.

«No, no comentamos sobre eso, sí», dijo simplemente.

El silencio de este abogado en realidad plantea un signo de interrogación en el público. Algunos consideraron que la declaración de Lisa Mariana tenía el potencial de convertirse en un nuevo punto brillante para investigar el supuesto caso de corrupción que ahora es un foco nacional.

Sin embargo, el KPK aún no ha presentado una declaración oficial sobre la posición de Ridwan Kamil en el caso, incluido el asunto de presunto flujo de fondos a Lisa Mariana. El público todavía está esperando el desarrollo de una institución interreligiosa con respecto al alcance de los roles y la participación de las partes mencionadas en la investigación.