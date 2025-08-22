Lisa Mariana admite recibir el flujo de fondos de BJB: adecuado para mi hijo

VIVA – El caso de presunta corrupción en la adquisición de la publicidad en el banco BJB está de vuelta en el centro de atención después del examen de Lisa Mariana En el edificio KPK, South Yakarta, el viernes 22 de agosto de 2025. Después de someterse a un examen, Lisa hizo una sorprendente confesión con respecto al flujo de fondos que recibió.

Leer también: La impactante confesión de Lisa Mariana, recibiendo el flujo de fondos de Ridwan Kamil con respecto al caso de corrupción de BJB



En resumen, Lisa dijo que los fondos existían y se usaron en beneficio de sus hijos. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



La celebridad de Lisa Mariana llegó al KPK

Leer también: Respuesta inesperada Ridwan Kamil sobre los resultados de las pruebas de ADN



«Sí, para mi hijo, es cierto», dijo Lisa después de dejar la sala de examen citada de Viva el viernes 22 de agosto de 2025.

A pesar de confirmar el flujo de fondos, Lisa era reacia a mencionar el recibido nominal. Él eligió presentar completamente la cantidad detallada de dinero al KPK.

Leer también: Los resultados de la prueba de ADN de su hija no coincidieron con Ridwan Kamil, Lisa Mariana: simplemente pacífica



«No puedo decir que el nominal sea», agregó.

En esa ocasión, Lisa enfatizó que fue cooperativa durante el proceso de inspección. Afirmó estar agradecido de que la citación esta vez fuera sin problemas sin obstáculos.

«Alhamdulillah, todo salió bien», dijo.

Sin embargo, este problema no se ha detenido aquí. Lisa dijo que el KPK todavía la devolvería la llamada en el próximo proceso de examen. En la etapa continua, planea presentar pruebas adicionales solicitadas por los investigadores.

«Todavía tendremos que reunir pruebas más tarde, por lo que estamos esperando que se convocen más la evidencia necesaria en el KPK», dijo el abogado de Lisa.

Anteriormente, el nombre de Lisa también estaba en el centro de atención después de afirmar que tenía un hijo de Ridwan Kamil O familiarmente llamado RK. De hecho, recientemente se ha llevado a cabo una prueba de ADN entre su hija con el CA y RK inicial.

Sin embargo, los resultados muestran que el ADN de CA no tiene compatibilidad con el esposo de Atalia Praratya.