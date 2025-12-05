Lisa de Blackpink y Don Lee liderarán la película del universo ‘Extraction’ ‘Tygo’

Netflix ha presentado “Tygo”, un thriller de acción que verá rosa negro miembro Lalisa»LisaLa estrella de Manobal junto a la potencia de acción coreana Don Lee y el actor de “Squid Game”, Lee Jin-uk.

El proyecto es una expansión de la franquicia “” de Netflix, que lleva la destreza cinematográfica coreana a la propiedad de acción más exitosa del transmisor. Big Punch Pictures, AGBO y TGIM están produciendo, con Nova Film Inc y B&C Group como coproductores.

La película está basada en una novela gráfica original creada por Anthony y Joe Russo con Ande Parks. El equipo de producción incluye a Don Lee de Big Punch Pictures; Anthony y Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Michael Disco y Albert J. Kim de AGBO; Won-ki Choi para Nova Film; y Chris S. Lee del Grupo B&C.

“Tygo” sigue a Tygo (Don Lee), un ex niño soldado convertido en mercenario que lanza una misión de venganza a través del inframundo criminal de Corea después de que una operación sale mal. La película será escrita por Cha Woo-jin y dirigida por Lee Sang-yong, quien anteriormente dirigió “The Roundup” y “The Roundup: No Way Out”.

Lisa, que protagonizó la tercera temporada de «The White Lotus», dijo: «Me siento muy honrada de ser parte de este proyecto y agradecida por la oportunidad de trabajar junto a actores tan increíbles. Estar en una película de acción siempre ha sido un sueño para mí, así que que mi debut cinematográfico sea un proyecto tan emocionante me hace sentir muy especial».

Los créditos de Don Lee incluyen la franquicia “The Roundup” y “Eternals” de Marvel. «Estoy encantado de que este proyecto, que he estado desarrollando durante años con AGBO, finalmente esté entrando en producción», dijo Lee. «‘Tygo’ aporta una identidad distintivamente coreana al universo global de ‘Extraction’. Estamos ansiosos por desatar su energía explosiva en las audiencias de todo el mundo».

Lee Jin-uk añadió: «Como fan de la franquicia ‘Extraction’, es un gran honor para mí unirme a este universo. Estoy especialmente emocionado y agradecido de trabajar con Don, a quien siempre he admirado, y también con Lisa».

Angela Russo-Otstot, productora y directora creativa de AGBO, dijo: «Estamos encantados de explorar el mundo de ‘Extraction’ a través de una lente surcoreana, asociándonos con la legendaria estrella de acción Don Lee y el director visionario Lee Sang-yong, cuya coreografía dinámica ejemplifica el arte de clase mundial del cine coreano. Juntos, damos la bienvenida con orgullo a Lisa, un fenómeno global verdaderamente polifacético, y a Lee Jin-uk, uno de los actores más carismáticos y versátiles de Corea. liderar nuestro elenco junto a Don”.

La franquicia “Extraction” ha demostrado ser un éxito notable para Netflix, con 90 millones de hogares viendo la primera película en sus primeras cuatro semanas. La segunda entrega permaneció en el puesto número 1 de la lista de las 10 mejores películas mundiales de Netflix durante siete semanas, acumulando más de 123 millones de visitas.