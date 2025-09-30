Lisa Blackpink se unió oficialmente a la agencia de actuación de WME, ¿lista para ir al mundo de la pantalla grande?

VIVA – número Lisa Blackpink Durante mucho tiempo ha sido conocido como un ícono de la música global. Pero ahora, el cantante tailandés muestra su seriedad para explorar el nuevo campo, a saber, actuar. Lisa firmó oficialmente un contrato con WME (William Morris Endeavor), una de las agencias interinas más grandes del mundo. Esto se conoce por la carga de Instagram @beritakorea.id.

Este paso se considera un avance importante después de su aparición como Mook en la popular serie HBO the White Lotus que toma el fondo de Tailandia. El breve papel logró crear la atención de la audiencia y los críticos, demuestra que Lisa tiene un gran potencial en el mundo de la actuación. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Unirse a Lisa a WME ciertamente está en el centro de atención. Esta agencia alberga una serie de grandes nombres de Hollywood, que van desde Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman, Jennifer Garner, hasta Joaquin Phoenix. Al estar bajo la misma administración, la oportunidad de Lisa de participar en varios proyectos internacionales de cine y televisión está cada vez más abierto.

Esta decisión también enfatizó su posición como un artista multitalento. Desde el escenario musical, el mundo de la moda, hasta la pantalla, Lisa fortalece aún más su identidad como una estrella global que puede competir en varias industrias de entretenimiento.

Esta noticia fue inmediatamente bienvenida por los fanáticos. Muchos creen que Lisa podrá repetir el éxito en el mundo de la actuación como su carrera musical con Blackpink. No unos pocos que esperen su primer papel importante en la pantalla grande, tal vez incluso en la producción de Hollywood.

Al unirse a WME, se espera que Lisa obtenga un acceso más amplio a proyectos internacionales, series de televisión y películas de pantalla ancha. Su experiencia en lenguaje, carisma escénico e imagen global que se ha adjunto será una gran capital para que compita con los principales actores del mundo.