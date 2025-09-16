Lisa Blackpink parecía encantadora en los Premios Emmy con joyas de lujo que alcanzan RP. 3 mil millones

VIVA – Los prestigiosos premios para el mundo del entretenimiento, 77º horario estelar Premios Emmyque se celebró en el Peacock Theatre, Los Ángeles en la noche del 14 de septiembre, se convirtió en un momento especial para los fanáticos Blackpink. La razón, Lisa, uno de los miembros del grupo surcoreano, parecía impresionante y elegante con lujosas joyas.

Como embajador global Bvlgari, Lisa parecía una diosa al usar una colección de serpenti de alta joyería que consiste en collares, pulseras, aretes, anillos. El vestido rosa que llevaba puesto su encanto más irradiado, como una flor que florecía en el escenario de la alfombra roja. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

No solo eso, su apariencia es cada vez más brillante gracias a un juego de joyas exclusivo adicional decorado con granate, safir y diamantes. Todos estos accesorios hacen que el aura de la estrella de Lisa sea aún más fuerte, mostrando una combinación de lujo y carisma que solo puede mostrarse mediante un ícono global.

Según varios informes reportados de AllkpopEl valor total de las joyas que usó esa noche se estimó en cientos de millones de ganancias, o equivalente a alrededor de Rp1.5 a RP3 mil millones (alrededor de 100,000-200,000 USD). No es de extrañar que el centro de atención de la cámara y la atención pública estén fijadas en la elegante apariencia del cantante tailandés.

La presencia de Lisa en los Premios Emmy esta vez enfatizó aún más su posición como uno de los íconos de la moda internacional. No solo exitoso en el mundo de la música con Blackpink, Lisa también puede demostrar su gran influencia en el mundo global de la moda.

Esta apariencia reiteró que Lisa no era solo un ídolo K-pop, sino también una figura que trajo la cultura coreana y asiática al escenario mundial. Con un encanto elegante, logró hacer que los momentos en los premios Emmy sean más memorables para los fanáticos y la industria internacional del entretenimiento.