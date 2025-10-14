Lisa Ann Walter presenta su debut especial de comedia en Hulu

Lisa Ann Walter Comenzó su carrera como comediante a fines de la década de 1980 antes de conseguir papeles en cine y televisión y, finalmente, aterrizar en la exitosa comedia de ABC «Abbott Elementary».

Ahora, Walter está volviendo a sus raíces y ha firmado un acuerdo con Hulu para lanzar su primer especial de comedia en vivo en 2026.

Walter dirigió ella misma la hora y la grabó en el Helium Comedy Club de Filadelfia. Está producida por Art & Industry y los productores ejecutivos son Walter, su coprotagonista de “Abbott”, Sheryl Lee Ralph, Michelle Caputo y Shannon Hartman.

Walter interpreta a la dura maestra Melissa Schemmenti en “Abbott Elementary”, que actualmente transmite su quinta temporada en ABC. Creado por Quinta Brunson, el programa es la comedia de mayor audiencia de la cadena. Protagoniza junto a Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, Chris Perfetti, Ralph y William Stanford Davis.

