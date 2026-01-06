Lirboyo e Islah PBNU

(Este artículo de opinión fue escrito por Kiai Asnawi Ridwan, exalumno del internado islámico de Lirboyo y profesor del internado islámico Fasihuddin Sawangan Depok)

VIVA – El Islam es una religión que respeta las diferencias de opinión. No sólo entre amigos, profesores y alumnos se permite tener opiniones diferentes e incluso estar en desacuerdo. Podemos observar las diferencias de opinión entre el Imam Malik como maestro y el Imam Syafii como estudiante, el Imam Syafii como maestro y el Imam Ahmad bin Hambal como estudiante, y hay muchos otros ejemplos en la historia de diferencias de opinión entre maestros y estudiantes entre los eruditos Salaf as-Salih.

Los ulama del internado islámico, incluido Lirboyo, tienen un vínculo genealógico con los ulama Salaf as-Salih, especialmente el Imam as-Syafii como imán de la escuela de pensamiento que siguió no sólo en la esencia de sus pensamientos fiqh y ushul fiqh, sino que también siguió su moral en su comportamiento diario, incluida la forma de responder a las diferencias de opinión.

Esta diferencia de opinión entre ulemas se produce porque el Islam es una religión que aprueba la ijtihad. Entonces, si a alguien le gusta imponer su voluntad y su opinión, en realidad se está oponiendo a la libertad de opinión sancionada en el Islam y cerrando la puerta a la ijtihad que el Islam ha abierto de par en par.

Los eruditos salaf debaten y difieren regular y legítimamente en los aspectos más fundamentales y sensibles, es decir, en lo que respecta a la religión y el pensamiento religioso. Además, las cuestiones mundanas, como la organización y la política del PBNU, son mucho más legítimas.

Las diferencias de opinión no son de ninguna manera sinónimo de falta de respeto y suul adab (mala etiqueta). El debate y las diferencias de opinión, manteniendo el respeto, son valores nobles que viven en la vida cotidiana del internado islámico de Lirboyo. Esto se refleja en las tradiciones de deliberaciones sobre libros y bahtsul masail, que requieren debate y diálogo.

La diversidad como identidad cultural

Si lo miramos desde el aspecto genealógico y epistemológico del pensamiento, podríamos decir que la diversidad es la identidad cultural de Lirboyo. La genealogía relacionada con el Imam Syafii, que tenía diferentes opiniones con el Imam Malik como su maestro, y las diferencias entre los eruditos que siguen la escuela de pensamiento Syafii que se registran en el libro amarillo que se recita en Lirboyo, entre las figuras más destacadas que generalmente se llaman Ashabu as-Syafii se encuentran el Imam al-Muzani, el Imam al-Nawawi, el Imam al-Rafii, el Imam al-Ramli, el Imam Ibnu Hajar. al-Haytsami, el Imam Jalaluddin al-Suyuthi y otros.

Página siguiente Desde el aspecto epistemológico del pensamiento, Lirboyo enseña el libro al-Mahally Qulyubi wa ‘Umairah que contiene una explicación de la jurisprudencia en la que en cada tema hay khilafiyah (diferencias de opinión) entre ashab as-Syafii (seguidores de la escuela de pensamiento Syafii) o diferencias de opinión dentro de la escuela de pensamiento Syafii y, a veces, un poco de sesgo hacia las opiniones de los eruditos fuera de la escuela de pensamiento Syafii. pensamiento.

