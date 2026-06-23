LIppo concede terrenos en Meikarta, el ministro Ara dice que se construirán viviendas asequibles

Jacarta – El Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP), Maruarar Sirait (Ara), reveló que la concesión de terrenos en el área de Meikarta, Bekasi Regency, Java Occidental, se utilizará para construir viviendas habitables y asequibles para la gente.

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También reveló que la concesión de tierras estaba lista para ser entregada oficialmente al Estado. El proceso de entrega se llevará a cabo en el edificio Danantara, Yakarta.

«Más tarde el lunes (29 de junio) tendremos un evento para entregar oficialmente la subvención del Grupo Lippo al Estado», dijo Ara, citado el martes 23 de junio de 2026.

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«El jefe de la Agencia de Gestión de Inversiones (BPI) de Danantara, Sr. Rosan Roeslani, y el jefe de la Agencia Reguladora BUMN (BP), Sr. Dony Oskaria, apoyarán cómo implementar el terreno para que, de acuerdo con la dirección del Presidente de la República de Indonesia, podamos preparar viviendas dignas y asequibles para el pueblo indonesio», añadió.

En la misma ocasión, el director de la Agencia de Gestión de Inversiones (BPI) de Danantara, Rosan Roeslani, dijo que se espera que la construcción de viviendas habitables y asequibles en la zona ayude a las personas de bajos ingresos o desfavorecidas a conseguir vivienda.

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«Esto es muy importante porque también proporciona beneficios extraordinarios al pueblo indonesio, especialmente a las personas que pueden tener ingresos bajos, para que también tengan derecho a tener un lugar bueno y decente para vivir y es su derecho a obtener una vivienda digna en Meikarta», dijo Rosan.

Para obtener información, el Ministro de Vivienda y Zonas de Asentamiento (PKP), Maruarar Sirait, enfatizó que el gobierno continúa fomentando diversas innovaciones en la provisión de viviendas verticales asequibles, especialmente en la zona de amortiguamiento de Yakarta.

El gobierno quiere que las personas de bajos ingresos tengan acceso a viviendas dignas, asequibles y cercanas a centros de actividad económica y lugares de trabajo.

Según él, la construcción de viviendas protegidas es una solución importante para superar el retraso en la construcción de viviendas y la escasez de suelo en las zonas urbanas. La vivienda vertical, como los pisos de protección oficial, es una solución de futuro, especialmente en zonas con grandes necesidades de vivienda y precios del suelo que siguen aumentando. (Hormiga)