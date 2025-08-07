Lionsgate publica una pérdida trimestral de $ 10.6 millones

Después de girar su negocio de cable y transmisión de Starz, LeónPublicó una pérdida operativa de $ 10.6 millones y durante su trimestre más reciente. La compañía, que ahora consiste en sus estudios de cine y televisión, lanzó «The Studio», una sátira de Hollywood aclamada por la crítica que produce para Apple TV+, y debutó «Bailarina«Un spin -off de» John Wick «que decepcionó en la taquilla. El negocio del cine, que también lanzó» Otro Favor simple «, fue un arrastre de las ganancias, incluso cuando su unidad de televisión vio las ganancias el doble.

Los ingresos en la compañía general superaron los $ 555.9 millones. Lionsgate registró una pérdida neta de las operaciones continuas atribuibles a los accionistas de Lionsgate de $ 94 millones. Las ganancias ajustadas por acción llegaron a 35 centavos.

Eso estuvo aproximadamente en línea con las expectativas de los analistas. Lionsgate superó la estimación de ingresos de Wall Street de $ 553 millones, pero no alcanzó las proyecciones que lo hicieron informar ganancias por acción de 25 centavos. Las acciones de Lionsgate aumentaron ligeramente en el comercio fuera de horario.

«En un año de transición posterior a la separación para el estudio, estamos dando una serie de pasos importantes para volver al crecimiento sólido en el año fiscal 2027», dijo el CEO de Lionsgate, Jon Feltheimer. «Tenemos tres principales compensadores de películas que se lanzarán en el próximo año fiscal, esperamos duplicar nuestras entregas de televisión con guiones el próximo año y continuar innovando nuestras marcas en nuevas empresas y en nuevas plataformas. También continuamos creando nuevas fuentes de ingresos para nuestra biblioteca de películas y televisión, contribuyendo a otro récord de rendimiento de los ingresos de 12 meses en el trimestre y aumentando nuestra visibilidad en el año que viene en el futuro».

Mirando hacia el futuro, Lionsgate recientemente entró en producción en «The Hunger Games: Sunrise on the Roating», una adaptación de la novela de fantasía más vendida, y se está asociando con Mel Gibson en una secuela de dos partes de «The Passion of the Christ». También lanzó recientemente «The Hunting Wives», una serie dramática para Netflix.

Más por venir …