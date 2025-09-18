Lionsgate golpeó con despidos, 50 empleados cortados

León fue golpeado con despidos el jueves cuando 50 empleados, o aproximadamente el 5% de su fuerza laboral, fueron despedidos.

La compañía había sufrido despidos a principios de este año, ya que el 5% de los trabajadores fueron notificados de que sus trabajos fueron eliminados, lo que representa una reducción total de personal del 13% en los últimos nueve meses. Estos despidos adicionales son parte de las medidas de reducción de costos corporativos en medio de un «entorno de la industria caracterizado por un cambio e interrupción sin precedentes», dijo el CEO de Lionsgate, Jon Feltheimer, en una nota al personal.

«Continuamos adaptando nuestra organización a estos cambios para competir con éxito», escribió Feltheimer en el memo. «Como parte de este proceso, separamos a Lionsgate y Starz en compañías independientes independientes a principios de este año, y continuamos monetizando los activos no básicos, realvamos nuestros recursos a las áreas de crecimiento del negocio y reducen los costos».

Agregó: «Estas son decisiones difíciles que afectan a colegas con los que hemos colaborado durante años y que hemos hecho contribuciones valiosas al éxito de Lionsgate. Haremos que sus transiciones sean lo más suaves posible».

En el memorando del jueves y durante el la llamada de ganancias más reciente de la empresaFeltheimer reconoció algunos de los vientos en contra que la compañía ha soportado mientras se preparaba para separarse de Starz, pero señaló «Estamos tomando una serie de pasos importantes para volver al crecimiento sólido en el año fiscal 2027». Feltheimer dijo que estos recortes «completarán» sustancialmente «los recientes esfuerzos de ajuste del cinturón de Lionsgate.

«Aunque podemos continuar afinando la estructura organizativa de los departamentos individuales de vez en cuando, la reducción de personal de hoy completará sustancialmente nuestro proceso de reposicionamiento de la compañía para el crecimiento», dijo Feltheimer.

Concluyó mirando optimistas hacia el futuro. Ya este año, Lionsgate ha lanzado el spin -off «John Wick» «Ballerina» y el thriller distópico «The Long Walk» para mixtos resultados de taquilla. En el horizonte, está la comedia de Aziz Ansari «Good Fortune», la tercera entrega de «Now You See Me» y la adaptación de página a pantalla «The Housemaid» con Amanda Seyfried y Sydney Sweeney.

«Nuestras fortalezas centrales permanecen intactas: una de las bibliotecas de cine y televisión más grandes y valiosas del mundo, una cartera de franquicias premium, tuberías de contenido profundo y una fuerza laboral talentosa y empresarial insuperable», escribió Feltheimer. «Trabajando juntos, estoy seguro de que continuaremos posicionándonos para un crecimiento sólido y significativo en los próximos años».