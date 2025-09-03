Lionsgate contrata a Apple TV+ ejecutivo Justin Manfredi como jefe de marketing de televisión

Justin Manfredi está saliendo de Apple TV+ para unirse León como vicepresidente ejecutivo de marketing de televisión en todo el mundo.

Manfredi sucede a Suzy Feldman, un veterano de 10 años de Lionsgate, que se retira. Manfredi, además de supervisar todo el marketing de series originales para el estudio, apoyará el enfoque de Lionsgate en la licencia de contenido a compradores mundiales, sus iniciativas de canales patentadas que incluyen más de 30 canales de televisión (rápidos) gratuitos y respaldados por anuncios en 18 países y entrega de contenido a plataformas en todo el ecosistema de los medios digitales.

En Apple TV+, Manfredi se desempeñó como jefe de marketing de series y dirigió la estrategia de marketing global y las campañas integradas para los aclamados títulos, incluidos los Lionsgate, producido por televisión «The Studio», que este año obtuvo 23 nominaciones al Emmy (Un récord para una comedia de primer año), así como «Ted Lasso», «Severance», «encogiendo», «secuestro» y «jefe de guerra». También ha desempeñado roles de marketing senior en AMC Networks y Activision.

«Justin se basa en la experiencia en tres compañías muy diferentes: Apple, AMC y Activision, lo que lo convierte en el ejecutivo ideal para liderar nuestro enfoque de marketing multifacético para nuevos compradores, plataformas y audiencias en un mundo cambiante», dijo Jim Packer, presidente de distribución de televisión mundial de Lionsgate en todo el mundo, al anunciar la contratación de Manfredi.

Manfredi trabajará en estrecha colaboración con Packer, el presidente del Grupo de Televisión de Lionsgate, Kevin Beggs, la vicepresidenta Sandra Stern y el grupo de películas de la compañía.

Manfredi comentó: «Este es un momento emocionante para unirse a Lionsgate, que tiene la reputación de ser un empresario y un innovador capaz de capitalizar las oportunidades emergentes en todo el ecosistema de televisión. Espero trabajar con Jim y todo el equipo de Lionsgate en las campañas digitales que no solo se dedican al liderazgo establecido en el liderazgo establecido en el liderazgo establecido en el liderazgo de la marca que está en la serie de la serie de la marca que recorta el Claster, sino que continúa con el alcance de la serie, sino que continúa con el Liderazgo establecido en el Liderazgo establecido en el Liderazgo establecido en la serie de la serie de la serie de la marca que está en la serie de la serie de la serie. Plataformas de medios rápidos, avod y digitales «.

Antes de unirse a Apple en 2021, Manfredi fue vicepresidente senior de marketing en AMC Networks, supervisando el marketing de sus redes y campañas de AMC, BBC America, Sundance TV e IFC Campañas para programas como «The Walking Dead», «Matando a Eva», «Mejor llamar a Saúl» y «BBC Earth». También ayudó a lanzar los primeros servicios de transmisión de AMC.

Antes de AMC, Manfredi se desempeñó como director global de marketing digital para Activision, liderando campañas para «Call of Duty» y «Guitar Hero» y el lanzamiento de la Liga Mundial de Call of Duty, la incursión de la compañía en los deportes electrónicos. Manfredi también ha ocupado puestos de liderazgo en las agencias de publicidad creativa TBWA, Akqa, Deutsch y David & Goliath.

Feldman, durante sus 10 años en Lionsgate, dirigió campañas de marketing para series exitosas como «Orange Is the New Black» para Netflix, «Ghosts» para CBS y la franquicia «Power» para Starz. También pasea las campañas de marketing para los canales rápidos del estudio. Más recientemente, encabezó la campaña viral de marketing de base para el thriller de crimen sexy «The Hunting Wives» en Netflix y administró la campaña de Lionsgate para «The Studio» de Seth Rogen en Apple TV+.

Packer dijo: «Queremos agradecer a Suzy Feldman por 10 años de liderazgo sobresaliente y contribuciones a nuestra familia Lionsgate, que abarca muchas de las mayores series exitosas del estudio. Se ha ganado la admiración y la amistad de sus colegas en toda la compañía».