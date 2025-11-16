Lions WR emite audaz garantía contra los campeones del Super Bowl Eagles

El Leones de Detroit fracasaron en su intento de llegar al Super Bowl la temporada pasada, fracasando en su primer juego después de ganarse un descanso en la primera ronda.
Jameson Williams cree que los Lions han vuelto a la normalidad y ofrecen una garantía mientras se preparan para enfrentar al equipo que ganó el Super Bowl. Los Lions han tenido un buen desempeño al recuperarse de las derrotas, ganando las tres veces después de una derrota esta temporada y sin perder juegos consecutivos en tres años.
Después de volver a la normalidad en la aplastante victoria de la semana pasada sobre el Comandantes de WashingtonLos Lions enfrentan otro desafío contra los Philadelphia Eagles, pero Williams confía en que su equipo saldrá victorioso.
Jameson Williams no tiene miedo de viajar a Filadelfia
Si los Lions hubieran ganado en la ronda divisional del año pasado, habrían recibido a los Eagles en el Campeonato de la NFC. Los Lions ahora enfrentan su propio desafío mientras se dirigen a Filadelfia para un enfrentamiento.
Williams dijo que está preparado para una atmósfera estridente, pero confía en que su equipo ganará y garantizó una victoria, con algunas salvedades. El veloz receptor dijo que su equipo necesita seguir jugando lo mejor que pueda para salir de Filadelfia con una victoria.
«He oído que es una locura», dijo Williams sobre la atmósfera de Filadelfia. vía SI.com. «Pero, si salimos y hacemos lo nuestro, hacemos jugadas, ejecutamos, el público y los fanáticos no serán un factor para nosotros. Así que, simplemente tenemos que salir y hacer lo nuestro y seremos buenos».
El juego es importante para los Lions que buscan dejar su huella en la NFC Norte. Los Lions están empatados con los Chicago Bears en la cima de la división, con el Empacadores de Green Bay justo detrás de ellos.
Receptor veloz alcanzando su ritmo
Williams se ha recuperado de un comienzo lento este año, logrando seis recepciones para 119 yardas en la victoria de la semana pasada sobre los Commanders. El receptor de cuarto año dijo que el entrenador en jefe Dan Campbell le dijo antes del partido que él sería una parte importante del plan de juego.
«Simplemente me dijo que vendría a verme y eso me atrapó», dijo Williams. «Ya estaba listo, pero eso me dio, me hizo saber lo que vendría y todo ese impulso él me lo dedicó, me llamó jugadas y yo simplemente salí e hice jugadas. Fue algo en lo que tuve una gran sensación. Fue genial recibir el balón y moverme bien con la ofensiva».
Los Lions también se recuperaron de su inestable desempeño ofensivo en la derrota anterior ante el Vikingos de Minnesotaanotando 44 puntos y acumulando 546 yardas de ofensiva total.
«Se sintió bien con las jugadas y ser mucho más fluido, salir y ser libre y jugar. Eso fue algo bueno para nosotros», dijo Williams. «Convertimos, teníamos muchos explosivos de nuestra parte. Un saludo a la defensa, nos dieron el balón muchas veces. Anotamos en nuestras posesiones, ejecutar es lo principal. Así que eso fue lo principal, simplemente salimos y ejecutamos».
Nathan Dougherty es un reportero deportivo que cubre la NFL para Heavy.com, centrándose en los Buffalo Bills, los Detroit Lions y los Miami Dolphins. Anteriormente escribió para el Rochester Business Journal y se desempeñó como editor asistente de las revistas deportivas Coaching Management, Athletic Management y Training & Conditioning. Vive en Rochester, Nueva York, y le encanta todo el fútbol. Más sobre Nathan Dougherty
Más pesado con los leones
Cargando más historias