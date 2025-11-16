Lions WR emite audaz garantía contra los campeones del Super Bowl Eagles

El Leones de Detroit fracasaron en su intento de llegar al Super Bowl la temporada pasada, fracasando en su primer juego después de ganarse un descanso en la primera ronda.

Jameson Williams cree que los Lions han vuelto a la normalidad y ofrecen una garantía mientras se preparan para enfrentar al equipo que ganó el Super Bowl. Los Lions han tenido un buen desempeño al recuperarse de las derrotas, ganando las tres veces después de una derrota esta temporada y sin perder juegos consecutivos en tres años.

Después de volver a la normalidad en la aplastante victoria de la semana pasada sobre el Comandantes de WashingtonLos Lions enfrentan otro desafío contra los Philadelphia Eagles, pero Williams confía en que su equipo saldrá victorioso.

Jameson Williams no tiene miedo de viajar a Filadelfia

Si los Lions hubieran ganado en la ronda divisional del año pasado, habrían recibido a los Eagles en el Campeonato de la NFC. Los Lions ahora enfrentan su propio desafío mientras se dirigen a Filadelfia para un enfrentamiento.

Williams dijo que está preparado para una atmósfera estridente, pero confía en que su equipo ganará y garantizó una victoria, con algunas salvedades. El veloz receptor dijo que su equipo necesita seguir jugando lo mejor que pueda para salir de Filadelfia con una victoria.

El juego es importante para los Lions que buscan dejar su huella en la NFC Norte. Los Lions están empatados con los Chicago Bears en la cima de la división, con el Empacadores de Green Bay justo detrás de ellos.

Receptor veloz alcanzando su ritmo

Williams se ha recuperado de un comienzo lento este año, logrando seis recepciones para 119 yardas en la victoria de la semana pasada sobre los Commanders. El receptor de cuarto año dijo que el entrenador en jefe Dan Campbell le dijo antes del partido que él sería una parte importante del plan de juego.

Los Lions también se recuperaron de su inestable desempeño ofensivo en la derrota anterior ante el Vikingos de Minnesotaanotando 44 puntos y acumulando 546 yardas de ofensiva total.