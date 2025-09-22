Lions instó a agregar $ 45 millones en el corredor de ventaja para llenar una gran necesidad

El Leones de Detroit Ya se enfrentó a preguntas sobre su profundidad de apresuración para comenzar la temporada, y una lesión en Marcus Davenport solo ha hecho que esas preguntas sean aún más apremiantes.

Los Leones anunciaron que el ala defensiva se perderá el partido del lunes contra los Baltimore Ravens, dejando a Star Edge Rusher Aidan Hutchinson sin contraparte. Los Leones hicieron poco para abordar su relativa falta de profundidad en la posición de esta temporada baja, pero una fuente cree que ahora podrían estar buscando ayuda externa en forma de un veterano de $ 45 millones.

Los leones podrían recurrir a un agente libre de 30 años

Jeff Risdon de USA Today’s Lions Wire Desglosó las posibles opciones del equipo para completar para Davenport, señalando que el veterano al-Quadin Muhammad será el próximo hombre. Tuvo un saco en la victoria de la semana pasada sobre los Chicago Bears y ha sido un titular a tiempo completo en la NFL.

Pero los Leones también pueden necesitar ayuda a largo plazo, con Risdon prediciendo que mirarán al mercado abierto.

«Mirando más a largo plazo, no hay buenas opciones», escribió Risdon. «El mejor agente libre disponible es Carl Lawson, otro jugador como Davenport, que se observa casi universalmente como ‘a menudo herido’. Lawson hizo bolsas cinco capturas en 15 juegos como especialista en paseos para Dallas hace un año «.

Risdon agregó que Lawson, una vez un corredor de pases productivo que ganó un contrato de $ 45 millones de los Jets de Nueva York, no ha visto mucho interés en la agencia libre.

«Ni siquiera ha trabajado para ningún equipo en 2025, según el cable de transacción de la NFL, que no necesariamente es un buen augurio para su capacidad para tener un impacto inmediato», escribió Risdon. «El mercado es bastante delgado, salvo escenarios comerciales completamente especulativos en los que no vale la pena respirar la vida en este momento».

Muchos expertos esperaban que los Leones trajeran de vuelta al veterano Za’darius Smith, quien llegó al equipo antes de la fecha límite de intercambio de la temporada pasada después de que Hutchinson sufrió una pierna fracturada que terminó la temporada. Pero a pesar de los informes de que la oficina principal permaneció en contacto con el equipo de Smith, terminó firmando con los Philadelphia Eagles a principios de este mes.

Los Leones lucharon para establecer una carrera de pase constante después de que Hutchinson cayó en octubre, con los problemas llegando a un punto de vista en la salida de playoffs temprana del equipo. Los Leones no pudieron despedir al mariscal de campo de los comandantes de Washington, Jayden Daniels, en la derrota 45-31 en la ronda divisional.

Los leones podían ver regresar a Marcus Davenport

Mientras que los Leones ya emitieron a Davenport para el Monday Night Football, el entrenador en jefe Dan Campbell dijo que cree que la lesión no será de fin de temporada. Dijo que el equipo necesitaría más pruebas, con una respuesta probablemente al final del fin de semana.

«Sí, no veo a Davenport jugando. Todavía estamos tratando de decidir qué hacer. Hemos recuperado otras pruebas». Dijo Campbell. «No creemos que esto esté terminando la temporada, pero no lo vean jugando esta semana».

Campbell expresó su confianza en que el equipo podría permanecer interno para un reemplazo, diciendo que confiaba en la profundidad detrás del ala defensiva inicial.

«Sí, lo hacemos. Me siento bien con la profundidad», dijo Campbell.