Lions HC Dan Campbell analiza la culpa por la lesión de Jayden Daniels

Leones de Detroit El entrenador en jefe Dan Campbell no cree que haya mucha culpa por la espantosa lesión que sufrió. Comandantes de Washington El mariscal de campo Jayden Daniels sufrió la semana pasada.
Daniels estaba jugando tarde en una derrota aplastante ante el Halcones Marinos de Seattle cuando aterrizó torpemente mientras lo tacleaban e hiperextendió el codo. La lesión mantendrá a Daniels fuera durante varias semanas, comenzando con el partido de esta semana contra los Lions.
En declaraciones a los periodistas antes del partido, Campbell dijo que no cree que el entrenador en jefe de los Commanders, Dan Quinn, deba cargar con la culpa.
Dan Campbell habla
Quinn asumió la responsabilidad por la lesión de Daniels, diciendo que el mariscal de campo estrella del equipo debería haber estado fuera del juego cuando se lastimó al final del último cuarto. Si bien Campbell estuvo de acuerdo en que fue una lesión desafortunada, no creía que nadie tuviera la culpa.
“En retrospectiva, sé todo esto y aquello, pero sí, lo siento por él”, dijo Campbell. vía The Associated Press. «Pero no creo que él deba sentirse así».
Con Daniels aterrizando en la lista de reservas lesionados, los Commanders son veteranos titulares Marco Mariota contra los Leones este fin de semana. Aunque los Commanders han tenido problemas al caer a 3-6 esta temporada, Mariota dijo que cree en su equipo y sabe que pueden recuperarse.
“Y empieza arriba con DQ [Head Coach Dan Quinn]”, dijo Mariota, a través del sitio web oficial del equipo. «Él crea el ambiente todos los días, los muchachos lo siguen y yo lo creo. Y repito, no todo va a suceder al mismo tiempo».
Los Comandantes están entrando en una recta difícil que incluye partidos contra los Broncos de DenverMinnesota Vikings y Philadelphia Eagles, pero comienza con los Lions el domingo. Mariota dijo que el equipo solo puede concentrarse en el juego que tienen por delante y dijo que necesitan corregir un poco el rumbo contra los Lions.
«Entendemos que estar aquí, tomar las cosas día a día, corregir las cosas, organizarlas, asegurarnos de que todos estén en sintonía para que cuando llegue el domingo, los muchachos se sientan confiados y listos para comenzar», dijo.
Los leones buscan recuperarse
Los Lions vienen de una derrota ante los Vikings y buscan evitar su primera racha de dos derrotas consecutivas desde la temporada 2022. mariscal de campo de los leones Jared Goff dijo que confía en la capacidad de su equipo para recuperarse, como lo hicieron después de una derrota en la apertura de la temporada ante el Empacadores de Green Bay. Los Lions respondieron con cuatro victorias consecutivas y luego se recuperaron de una derrota contra los Jefes de Kansas City al vencer al líder de la NFC Bucaneros de la Bahía de Tampa.
«Se trata de quiénes somos y para qué estamos hechos», dijo Goff. «Ahora bien, este es otro equipo que viene de una derrota y probablemente también se enorgullecen de haber sido construidos de esa manera, así que tenemos las manos ocupadas».
Los Lions tuvieron la oportunidad de volver a la cima de la NFC Norte la semana pasada, pero permanecen medio juego detrás de los Packers después de su derrota ante los Vikings.
Nathan Dougherty es un reportero deportivo que cubre la NFL para Heavy.com, centrándose en los Buffalo Bills, los Detroit Lions y los Miami Dolphins.
