Lions HC Dan Campbell analiza la culpa por la lesión de Jayden Daniels

Leones de Detroit El entrenador en jefe Dan Campbell no cree que haya mucha culpa por la espantosa lesión que sufrió. Comandantes de Washington El mariscal de campo Jayden Daniels sufrió la semana pasada.

Daniels estaba jugando tarde en una derrota aplastante ante el Halcones Marinos de Seattle cuando aterrizó torpemente mientras lo tacleaban e hiperextendió el codo. La lesión mantendrá a Daniels fuera durante varias semanas, comenzando con el partido de esta semana contra los Lions.

En declaraciones a los periodistas antes del partido, Campbell dijo que no cree que el entrenador en jefe de los Commanders, Dan Quinn, deba cargar con la culpa.

Dan Campbell habla

Quinn asumió la responsabilidad por la lesión de Daniels, diciendo que el mariscal de campo estrella del equipo debería haber estado fuera del juego cuando se lastimó al final del último cuarto. Si bien Campbell estuvo de acuerdo en que fue una lesión desafortunada, no creía que nadie tuviera la culpa.

“En retrospectiva, sé todo esto y aquello, pero sí, lo siento por él”, dijo Campbell. vía The Associated Press. «Pero no creo que él deba sentirse así».

Con Daniels aterrizando en la lista de reservas lesionados, los Commanders son veteranos titulares Marco Mariota contra los Leones este fin de semana. Aunque los Commanders han tenido problemas al caer a 3-6 esta temporada, Mariota dijo que cree en su equipo y sabe que pueden recuperarse.