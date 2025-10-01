‘Lioness’ renovada para la temporada 3 en Paramount+

«Leona«Se ha renovado oficialmente para la temporada 3 en Paramount+.

La noticia de renovación llega casi un año desde el estreno de la temporada 2 de la serie, que se lanzó en octubre de 2024. Informes anteriores habían indicado que «Lioness» volvería para una tercera temporada a pesar del silencio de Paramount, pero las noticias ahora han sido confirmadas.

«Lioness» está protagonizada por Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly, Laysla de Oliveira, Genesis Rodríguez, Dave Annable, Jill Wagner, Lamonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill y Hannah Loving Pongue. El logline oficial de la temporada 2 afirma:

«La lucha de la CIA contra el terror se acercó a su hogar. Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) y Byron (Kelly) alistaron a una nueva operativa de leons para infiltrarse en una amenaza previamente desconocida. Con presión de todos los lados, Joe se vio obligado a enfrentar los sacrificios personales profesionales que ella hizo como la líder del Programa Lonario».

«Lioness» es uno de los varios espectáculos de Taylor Sheridan que actualmente se transmiten en Paramount+. El prolífico creador también tiene la segunda temporada del drama del campo petrolero «Landman» que saldrá en noviembre y la temporada 4 de «Alcalde de Kingstown» en octubre, mientras que la temporada 3 de «Tulsa King» debutó el 21 de septiembre. Sheridan también tiene el «Yellowstone» Spin -Off «The Madison», que está en espera de una fecha de lanzamiento. También está preparando la última precuela de «Yellowstone», «1944».

«Lioness» es ejecutivo producido por Sheridan, David C. Glasser, Saldaña, Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, David Lemanowicz, Geyer Kosinski, Michael Friedman y Keith Cox. La serie es producida por Paramount Television Studios y 101 Studios y está distribuida por Paramount Global Content Distribution.