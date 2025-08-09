Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son TrendSetter, la MLS y la Liga de Arabia Saudita ahora están repletas de estrellas del mundo

Yakarta, Viva – Dos superestrellas mundiales de fútbol, Cristiano Ronaldo Y Lionel MessiUna vez más, demuestra su estatus como un conjunto de tendencias en el mundo del fútbol. No solo una cuestión de logros en el campo, sino también su gran influencia para determinar la dirección profesional de otros jugadores principales.

Cuando Ronaldo decidió mudarse a Saudi Pro League (SPL) para unirse Al Nassr En 2023, sus pasos tuvieron tiempo de llamar la atención y el debate.

Sin embargo, no hace mucho, estrellas del mundo como Sadio Mané, Karim Benzema, a Neymar Jr. se unieron a la misma competencia. La existencia de Ronaldo es claramente uno de los factores impulsores para aumentar el atractivo SPL a los ojos de los jugadores internacionales.



Al Nassr Cristiano Ronaldo Superstar

Lo mismo le pasó a Messi. Después de decidir mudarse a Major League Soccer (MLS) juntos Inter Miami En 2023, el ex capitán de Barcelona ayudó a levantar el prestigio de la Liga de los Estados Unidos. Su presencia en MLS fue seguida por varias principales estrellas europeas, incluidas Olivier Giroud, Son Heung-Min y Thomas Mueller.

Este fenómeno muestra cuán grande es la influencia de Ronaldo y Messi, no solo como jugador con una miríada de logros, sino también como un ícono que puede mover las tendencias en el mundo del fútbol. A dónde van, las otras estrellas a menudo están interesadas en seguir.

Con un impacto tan amplio, ambos merecen ser llamados «influyentes reales» en el mundo del fútbol, apodo que rara vez se fijan a otros atletas.