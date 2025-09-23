Lionel Messi todavía está por encima de Cristiano Ronaldo

París, en vivo – Otorgar Ballón D o es el trofeo individual más prestigioso del mundo del fútbol, ​​dado cada año a los mejores jugadores del mundo desde 1956. Hasta 2025, una fila de grandes nombres ha incado la historia, con Lionel Messi Manténgase en la cima como jugador con la mayoría de las colecciones.

La superestrella argentina, Lionel Messi, ha registrado 8 Ballon d’Or (2009, 2010, 2011, 2012, 2012, 2019, 2021, 2023). También se convirtió en subcampeón cinco veces y terminó en tercer lugar.

Mientras tanto, su rival eterno, Cristiano RonaldoRecolectando 5 Ballon d’Or (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), seis veces subcampeón, y uno en tercer lugar.

El registro de Messi y Ronaldo confirmó el dominio de los dos en casi dos décadas, aunque la nueva era comenzó a abrir con la presencia de nombres como Karim Benzema (2022), Lionel Messi (2023), Rodri (2024) y Ousmane Dembélé (2025).

Leyenda de Trio con 3 trofeos

Además de Messi y Ronaldo, solo un puñado de leyendas pueden ganar 3 Ballon d’Or, a saber:

Michel Platini (1983, 1984, 1985)

Johan Cruyff (1971, 1973, 1974)

Marco Van Basten (1988, 1989, 1992)

Se convirtieron en pioneros del dominio en sus respectivas épocas, tanto con clubes como con equipos nacionales.

Campeones con 2 trofeos

Algunos otros jugadores también lograron recolectar 2 títulos de Ballon d’Or, que incluyen:

Franz Beckenbauer (1972, 1976)

Ronaldo Nazário (1997, 2002)

Alfredo di Stésfano (1957, 1959)

Kevin Keegan (1978, 1979)

Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981)

Son conocidos como íconos en su generación, tanto como atacantes agudos, centrocampistas creativos y defensores duros.

Primer ganador de la era moderna

El premio Ballon d’Or fue ganado por primera vez por Stanley Matthews en 1956. Desde entonces, la lista de ganadores ha seguido creciendo, incluidos nombres legendarios como George Best, Paolo Rossi, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Kaka, a generaciones modernas como Luka Modric (2018).

En 2025, Ousmane Dembélé (PSG/Francia) ingresó oficialmente a la lista como los últimos ganadores, después de aparecer extraordinario con clubes y países.

Lista de Ballon D’Or Last Winners (2015-2025)

2015: Lionel Messi

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modric

2019: Lionel Messi

2020: (no dado, Pandemi Covid-19)

2021: Lionel Messi

2022: Karim Benzema

2023: Lionel Messi

2024: Rodrigo

2025: Ousmane Dembele

Con la adición de Dembélé a la lista, la era de transición posterior a Messi y Ronaldo es cada vez más evidente. Sin embargo, por ahora, Lionel Messi ha sobrevivido como el Rey Balón de Oro con 8 títulos, por delante de Cristiano Ronaldo, quien recolectó 5.