¡Lionel Messi establece un récord loco! El rey Leo se convierte oficialmente en el rey asistente de todos los tiempos

VIVA – Lionel Messi volvió a hacer un récord fenomenal en su carrera. megaestrella InterMiami rompió oficialmente el récord asistir sobre todo después de contribuir nuevamente con una asistencia contra la ciudad de Nueva York en la final de los playoffs de la Conferencia Este. MLSDomingo 30 de noviembre de 2025

Messi fue el artífice del tercer gol del Inter Miami anotado por Mateo Silvetti. Ante la situación de verse encerrado por jugadores contrarios en el área de penalti, Messi mantuvo la calma. Mandó el balón a Silvetti que estaba libre.

Silvetti no desperdició esta oportunidad de oro. Su tiro raso se deslizó suavemente hacia la portería y alejó aún más al Inter Miami.

Esta asistencia adicional significa que Messi ha acumulado 405 asistencias a lo largo de su carrera, superando a la leyenda húngara Ferenc Puskas, que ha mantenido el récord durante décadas.

Sorprendentemente, Messi está en pésima forma con el Inter Miami. En los últimos 10 partidos, La Pulga logró registrar 13 asistencias, récord que rápidamente superó el de Puskas.

En las condiciones actuales, se cree que el récord de Messi será difícil de superar. Los jugadores que se encuentran entre los 10 mejores asistentes, como Thomas Müller, Cristiano Ronaldo y Ángel Di María, pertenecen a la misma generación y ya no son jóvenes.

No sólo batió el récord, Messi también celebró una gran victoria. Inter Miami venció 5-1 a New York City, confirmándose campeón de la Conferencia Este y avanzando a la final de la MLS esta temporada.