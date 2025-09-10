Lintasarta está vigilando la esperanza

Yakarta, Viva – PT APlikanusa Lintasta (Lintasarta) con PT Telkom Indonesia TBK (TLKM) firma la cooperación estratégica para proporcionar servicios y plataformas digitales.

Esta colaboración incluye el uso de las capacidades de las dos compañías en la expansión de los servicios digitales, incluido el desarrollo de la infraestructura de GPU Merdeka, las soluciones de inteligencia artificial (IA) como BigBox y la IA en el cuadro, al uso de instalaciones de centros de datos Neucentrix y conectividad de alta velocidad.

Director y director de soluciones Lintasarta Zulfi Hadi dijo que la cooperación era parte del compromiso de construir un ecosistema digital nacional fuerte y soberano.

«Con el apoyo de socios estratégicos como Telkom, presentamos infraestructura digital y plataformas que pueden acelerar la adopción de IA en varios sectores industriales estratégicos al tiempo que fomentan la transformación digital en Indonesia Gold 2045», dijo, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, Vicepresidente Ejecutivo Divisi Servicio al por mayor Telkom Indonesia Muhammad Rofik cree que la sinergia fortalecerá la competitividad digital nacional.

«Creemos que esta cooperación dará un gran valor agregado a los clientes y se convertirá en una contribución real para alentar la transformación digital de Indonesia», dijo Rofik.

Como la fábrica de AI del grupo Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), Lintasarta alentó la adopción de la IA nacional a través del movimiento Merdeka AI que consiste en Laskar AI para imprimir talentos, universo de IA para la aceleración de las empresas pioneras y la AI USECASE para la aplicación de soluciones de AI cruzadas, incluidas la financiación, la salud, la fabricación, la fabricación, la fabricación, la fabricación, los servicios públicos, a los servicios públicos.

La colaboración con Telkom fortalece aún más este movimiento, especialmente en aspectos de la infraestructura y las soluciones digitales que fomentan el crecimiento de los ecosistemas económicos basados ​​en la tecnología en Indonesia.

Además de centrarse en el desarrollo de la IA, Lintasarta también desarrolló un pilar de transformación digital llamado 4C, a saber, Conectividad, nube, ciberseguridadY Colaboración.

Se dice que la infraestructura digital de Lintasarta Lambda con alta conectividad que alcanza más de 130 nodos, 25 centros de datos, así como redes de fibra óptica en más de 400 ciudades y distritos, es una base importante para apoyar el procesamiento de datos y la capacitación y capacitación a gran escala de IA.

A través de la cooperación de Lintasarta y Telkom, ambas partes intentan fomentar el crecimiento de la industria relacionado con los servicios de conectividad IP.

Esto es compatible con la última óptica súper de cielo de la sexta generación (PSE-6S) que permite velocidades de longitud de onda de hasta 1.2 Tbps y 800 Gbps a una distancia remota, combinada con 800 Ethernet (800GE) conectividad IP fortalecida por la generación de silicio de ruta Nokia FP5.