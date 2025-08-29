Lollapalooza India ha presentado su línea 2026, con Parque de Linkin y Libros de Playei Establecido para encabezar la cuarta edición del festival en Mumbai del 24 al 25 de enero.

Linkin Park actuará en India por primera vez en su carrera. La banda ganadora del Grammy, que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, ha sido durante mucho tiempo uno de los actos más solicitados de la India, con himnos como «al final», «entumecido» y «rastreando» generaciones de fanáticos de los fanáticos. La banda continúa mejorando las listas con lanzamientos recientes, incluidos «Lost», «Friendly Fire» y su último álbum «From Zero».

Uniéndose a Linkin Park como co-cabeza de cabeza, Playboi Carti hará su debut en la India. El último álbum del artista «Music» vio las 30 pistas asaltar el Billboard Hot 100, cementando su estado como una de las fuerzas más innovadoras del hip-hop. Carti estará acompañado por sus compañeros de etiqueta de opio Ken Carson, destruirá una pandilla Lonely y Homixide.

La alineación abarca múltiples géneros y generaciones, con el fenómeno británico Yungblud, el artista de R&B, nominado al Grammy, Kehlani y EDM Rising Star Knock2, cuya canción «Dashstar» se convirtió en un elemento básico del festival y un himno contramonedante.

El atuendo de synth-pop Lany trae sus himnos de desamor de desamor, mientras que el maestro de bajo del Reino Unido Sammy Virji y el cantante y compositor japonés Fujii Kaze agregan un toque internacional. Synthwave Duo The Midnight y Canadian Rock Quintet Mother Mother completan los actos internacionales, con la madre madre celebrando dos décadas con su último lanzamiento «Nostalgia».

Los actos internacionales adicionales incluyen el colectivo de Afro-Jazz-Funk Nubiyan Twist, el artista de garaje del Reino Unido Hamdi, la Fuerza Indie del Sur de Asia Baalti, la Sensación de la Casa Alemana, Bunt., Brasileño Baile Funk Innovator MU540 y Rebos de roca alternativa de Manchester Hot Milk.

La representación india sigue siendo fuerte con la banda de fusión de metal folk Bloodywood que regresa al escenario Lolla, junto con actos independientes, incluidos Ankur Tewari y la familia Ghalat, el maestro de tabla Karsh Kale, el dúo electrónico Oaff-Savera y el artista de hip-hop en ascenso MXRCI.

El festival también servirá como un lanzamiento para el talento indio emergente, con Sen, Zoya, Gini, Pacifist, Zokova, Gauley Bhai, Nate08, PHO, departamento de departamento, todavía en terapia, Rudy Mukta, Runak Maiti, Sijya, Machine Foic Machine y Trance Effect.

BookMyshow Live, la división de entretenimiento en vivo de la plataforma de entretenimiento líder de la India, Bookmyshow, sirve como promotor y coproductor junto con los productores mundiales Perry Farrell y C3 Presents.