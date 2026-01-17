Línea Pekalongan-Sragi sumergida por una inundación, 145 pasajeros del tren Ciremai desviados al tren Harina

Bandung, VIVA – El Área de Operación (Daop) 2 de PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bandung desvió el viaje de 145 pasajeros en el tren Bandung-Semarang Tawang Ciremai al tren Harina, tras la cancelación de salidas debido a las inundaciones que inundaron la línea ferroviaria en el área de Daop 4 Semarang, el sábado (17/1/2026).

Lea también: Harley-Davidson tiene otra motocicleta nueva



Se produjo una interrupción operativa en la carretera. Pekalongán–Sragi, que hizo que KAI cancelara el viaje en tren (172) Ciremai con salida prevista para el sábado (17/1) a las 16.55 WIB. La cancelación se realizó para garantizar la seguridad operativa de los viajes en tren.

Kuswardojo, gerente de relaciones públicas de KAI Daop 2 Bandung, dijo que como forma de compensación, a los pasajeros afectados se les ofreció cambiar al uso de KA (96) Harina en la conexión Bandung-Semarang Tawang-Surabaya Pasarturi el mismo día.

Lea también: Filmar con Fajar Sadboy mareó a Arif Brata



«KAI comprende las molestias experimentadas por los clientes debido a esta condición. Hemos realizado desvíos de viaje para que los clientes puedan continuar su viaje de forma segura y cómoda, sin dejar de priorizar los aspectos de seguridad como la principal prioridad», dijo Kuswardojo en un comunicado en Bandung el sábado.

Según los datos del sábado por la tarde, se registró que 145 clientes ya tenían billetes de tren Ciremai para la salida de hoy. Para los clientes que opten por trasladarse a KA Harina, el horario de salida está establecido a las 21.35 WIB desde la estación de Bandung.

Lea también: Europa amenaza con boicotear la Copa del Mundo en protesta porque Estados Unidos quiere «anexarse» Groenlandia



Sin embargo, KAI también brinda opciones para los clientes que deciden no continuar su viaje. La compañía ofrece un servicio de reembolso del 100 por ciento del billete, excluyendo la tarifa de reserva.

Kuswardojo explicó que el proceso de cancelación de boletos se puede realizar directamente en el mostrador de la estación o a través del servicio de atención al cliente del Centro de Contacto KAI 121.

«El plazo para la cancelación y devolución del importe del billete es de hasta siete días o 7×24 horas a partir de la fecha y hora de salida indicadas en el billete», dijo.

Hasta ahora, la dirección de KAI Daop 2 Bandung continúa coordinándose con Daop 4 Semarang para monitorear la evolución de las condiciones de la infraestructura en los puntos de inundación, para garantizar que la ruta del tren pueda volver a pasar de manera segura pronto.

KAI insta a los clientes potenciales a continuar monitoreando la información más reciente a través de los canales oficiales de KAI y se disculpa por las interrupciones en los viajes debido a desastres naturales en la ruta Pantura.

«Estamos comprometidos a seguir priorizando la seguridad y la comodidad del cliente, y nuevamente nos disculpamos por las molestias causadas», dijo. (Fuente ANTARA)