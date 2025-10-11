Línea inicial de la selección nacional de Indonesia vs Irak: ¡Justin Hubner desaparece!

Yeda, VIVA – Selección Nacional de Indonesia anunció oficialmente el once inicial para el importante partido contra Equipo nacional iraquí en la continuación Clasificación para el Mundial 2026 Zona asiática, domingo por la mañana WIB, 12 de octubre de 2025. Sin embargo, esta vez hay una gran sorpresa en la lista de jugadores: el nombre Justin Hubner No visto en el equipo de Garuda.

Justin Hubner no está en la lista

Lo que más llamó la atención de este anuncio fue la ausencia de Justin Hubner. En la columna de comentarios de la carga oficial de Instagram de la selección nacional de Indonesia, muchos internautas preguntaron dónde se había ido el defensa del Fortuna Sittard.

Varios internautas escribieron comentarios como «¿Adónde fue Hubner?», «¿Tachado, hermano?» y «¿Estás herido por lo de ayer?». — mostrando su curiosidad y decepción por la desaparición de Hubner de la lista de convocados.

No ha habido ninguna declaración oficial del PSSI ni del entrenador Patrick Kluivert sobre los motivos por los que Hubner no está incluido en la alineación, ni como titular ni como suplente.

En ausencia de Hubner, la posición de defensa esta vez ha sido confiada a la combinación de Ridho, Idzes y Diks, que se espera que se mantengan sólidos contra los rápidos ataques de Irak.

Partido de vida o muerte

Este partido es muy crucial para que Indonesia mantenga sus posibilidades de clasificarse para la siguiente ronda de clasificación para la Copa del Mundo 2026. El apoyo y las oraciones de todo el pueblo indonesio continúan fluyendo para que el equipo Garuda pueda registrar resultados positivos.

Póngase en fila

Indonesia: Maarten Paes, Kevin Diks, Rizky Ridho, Jay Idzes, Dean James Calvin Verdon, Joey Pelupessy, Thom Haye, Ricky Kambuaya, Eliano Reijnders, Mauro Zijlstra

Sugerencias: Ernandon Arnade