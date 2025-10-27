Línea de ropa Luke Evans BDXY, ventana emergente Nobu: compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

En una era en la que las marcas de celebridades a menudo comienzan y terminan colocando un nombre en negrita en los materiales de marketing, Lucas Evans está decidido a hacer las cosas de manera diferente. El actor galés, conocido por “La Bella y la Bestia” y “El alienista”, ha construido su marca de ropa BDXY desde cero con su socio, el arquitecto Fran Tomas, no como un proyecto vanidoso, sino como un negocio práctico centrado en la producción sostenible y el diseño atemporal.

«Muchas personas con seguidores ponen su nombre en un producto, pero a veces no hacen todo el trabajo», dijo Evans. Variedad en el evento navideño emergente de la marca en Nobu Los Cabos el mes pasado. «Son la cara, pero hay toda una máquina debajo. No quería hacer eso. No recibimos financiación de nadie; todo esto es mi propio dinero y lo construimos desde cero».

EDICIÓN LIMITADA La camiseta Edit ‘Nadie te merece’

EDICIÓN LIMITADA Camiseta The Edit ‘Los Cabos’

Desde su base en Lisboa, donde residen Evans y Thomas durante la mayor parte del año, el espíritu de diseño de BDXY tiene sus raíces en la sostenibilidad y la atemporalidad. «Queríamos hacer la camiseta perfecta», dijo Evans, riéndose de lo serio que suena. «Pero realmente lo hicimos: hicimos un híbrido de nuestras tres camisetas favoritas, desde la textura hasta el ajuste y el color. Tenía que parecer premium y duradero». La línea, que comenzó con prendas básicas como camisetas, ropa interior y trajes de baño, utiliza telas hechas de lyocell y algodón orgánico, una combinación que Evans estima que es «alrededor del 90% sostenible, tal vez más». Estas fibras, derivadas de la pulpa de madera, requieren menos agua y energía para su producción que el algodón tradicional, lo que le da a BDXY una ventaja tangible en una industria a menudo criticada por su huella ambiental.

Evans y Tomas pasaron meses investigando materiales y reuniéndose con fabricantes potenciales antes de encontrar una pequeña fábrica familiar en Oporto, Portugal, una asociación que se convirtió en la columna vertebral de su misión de sostenibilidad. “Lo primero que dije cuando nos conocimos [the production team] fue: ‘Queremos hacer esto de la forma más sostenible posible’. ¿Puedes hacer eso? Si hubiera sido un no, nos habríamos ido», recordó Evans. «Han estado haciendo ropa desde la década de 1970; la mamá comenzó y ahora lo dirigen sus hijos. Para nosotros, apoyar a empresas locales como ésta también es parte de la sostenibilidad”.

Ese compromiso se extiende más allá del volumen de producción. BDXY fabrica en lotes pequeños y se reabastece sólo cuando es necesario, en lugar de sobreproducir y descontar. «Cuando nos agotamos, hacemos más», explicó. «No nos quedamos con miles de piezas. La moda cambia y no queremos tirar cosas. Simplemente no tiene sentido para nosotros».

Tomas se encarga de la parte operativa: «Cuando aparece la hoja de cálculo, mis ojos empiezan a temblar», bromeó Evans, mientras que su viejo amigo y estilista Christopher Brown se desempeña como codirector creativo, aportando lo que Evans llama «un dedo en el futuro». Juntos, el trío diseña de forma colaborativa en múltiples chats grupales y zonas horarias. “Chris está vistiendo a David Beckham un día y al día siguiente estamos en Zoom revisando un prototipo”, dijo Evans. «Es caótico, pero funciona».

Si bien la base de BDXY se basa en la sostenibilidad moderna, su estética recuerda la frescura natural del viejo Hollywood. “Siempre nos hemos inclinado por esa simplicidad de Marlon Brando y James Dean: el corte perfecto de una camiseta, una chaqueta de cuero, piezas atemporales en las que se siente vivida”, dijo Evans. Para lograr esa sensación vintage, BDXY somete sus camisetas a un lavado de lava especial y utiliza gráficos incrustados en lugar de impresos, lo que le da a cada prenda una suavidad desgastada sin comprometer la calidad.

El propio estilo de vida de Evans, dividido entre Londres, Lisboa, Madrid e Ibiza, informa la sensibilidad de BDXY. «Nos encanta la playa, nos encanta estar al aire libre», dijo. «Para mí, la energía solar es como una droga. Esa calidez, esa luz, inspira gran parte de lo que hacemos». Su línea de primavera más reciente continuó con ese tema, con ropa de resort relajada que se siente tan como en casa en una calle de la ciudad como junto al océano. «Es simplemente ropa cómoda, elegante y relajada que puedes usar para ir a la playa o al almuerzo. No es necesario que sea un resort», dijo. «Se trata de facilidad y longevidad».

Esa filosofía estuvo en plena exhibición en el reciente lanzamiento de Holiday Collection de la marca en Nobu Hotel Los Cabos: un fin de semana de sesiones de fotos junto a la piscina, sesiones de estilismo y cenas al atardecer que atrajo a una lista de invitados de amigos de Hollywood y conocedores de la moda, incluidos Olivia Holt, Madison Iseman, Jonathan Bennett, Jaymes Vaughn y la estrella de “Shameless” Emma Kenney. Los invitados vistieron camisetas, sombreros y piezas del resort BDXY durante las festividades, que culminaron con una velada frente a la playa y una cena organizada por Nobu y Chrome Horse Tequila.

Para Evans, sin embargo, el glamour es secundario. «Sólo queríamos hacer cosas que amamos, cosas que duren, que hagan sentir bien, que no hagan más daño de lo que ayudan», dijo. «BDXY no se trata de publicidad. Se trata de construir algo que sea honesto».