Lindsey Stirling anuncia las fechas de la gira de vacaciones ‘Waltz Snow Waltz’

Lindsey Stirling ha anunciado Su próxima gira de Navidad «Snow Waltz», comenzando el 18 de noviembre.

El violinista y el bailarín, que anuncia la gira exclusivamente en Variedaddifundirá la alegría navideña en todo el país con una caminata de 23 ciudades que comienza en el Bryce Jordan Center en University Park, PA. Durante los últimos dos meses del año, hará paradas en Houston, Las Vegas y Orlando antes de concluir la gira en Peoria, el Centro Cívico de Peoria de IL.

«No sé cómo tuve tanta suerte», dice Stirling en un comunicado a Variedad. «Cada año, puedo recorrer el país, difundiendo el polvo de duendes de vacaciones con los mejores músicos y bailarines de la industria. Estoy muy orgulloso del espectáculo que hemos creado. Tiene corazón, teatralidad, humor, acrobacias aéreas y muchas ringuazas. Es realmente un honor que mi gira se haya convertido en una tradición navideña para tanta gente. No puedo esperar a mostrar a todos este año de Waltz Tour».

Stirling ha estado organizando espectáculos anuales de vacaciones desde 2017, cuando lanzó su gira «Harmer in the Winter» para coincidir con su primer álbum navideño del mismo nombre. Ella siguió en 2022 con «Snow Waltz».

Los boletos estarán disponibles en varias ventas a partir de los miembros de la tarjeta VIP y Citi el 19 de agosto a las 10 am hora local. La preventa del artista comienza el 19 de agosto a las 12 p.m.; PREVIE LOCAL El 20 de agosto a las 10 a.m.; Spotify preventa el 21 de agosto a las 10 a.m.; y público el 22 de agosto a las 10 am

Echa un vistazo a las fechas completas de la gira a continuación:

Martes 18 de noviembre – University Park, PA – Bryce Jordan Center

Miércoles 19 de noviembre – Reading, PA – Santander Arena

Viernes 21 de noviembre – Atlantic City, NJ – Tropicana Showroom en Tropicana Atlantic City

Sábado 22 de noviembre – Durham, NC – DPAC

Lunes 24 de noviembre – Spartanburg, SC – Auditorio Memorial de Spartanburg

Martes, 25 de noviembre – Clearwater, FL – Ruth Eckerd Hall

Miércoles 26 de noviembre – Orlando, FL – Teatro Walt Disney en el Dr. Phillips Center for the Performing Arts

Viernes 28 de noviembre – Fort Myers, FL – Barbara B. Mann Performing Arts Hall en FSW

Sábado 29 de noviembre – Jacksonville, FL – Teatro Moran

Lunes 1 de diciembre – Birmingham, AL – BJCC Concert Hall

Miércoles 3 de diciembre – Houston, TX – Centro financiero inteligente en Sugar Land

Jueves, 4 de diciembre – Austin, TX – Centro HEB en Cedar Park

Viernes, 5 de diciembre – Fort Worth, TX – Dickies Arena

Domingo, 7 de diciembre – Río Rancho, NM – Rio Rancho Events Center

Martes, 9 de diciembre – West Valley City, UT – Maverik Center

Miércoles 10 de diciembre – Las Vegas, NV – The Venetian Theatre

Viernes, 12 de diciembre – Las Vegas, NV – The Venetian Theatre

Sábado 13 de diciembre – Las Vegas, NV – The Venetian Theatre

Lunes 15 de diciembre – Colorado Springs, CO – The Broadmoor World Arena

Martes, 16 de diciembre – Grand Island, NE – Heartland Events Center

Jueves, 18 de diciembre – Evansville, In – Ford Center

Viernes 19 de diciembre – Louisville, KY – KFC YUM! Centro

Sábado, 20 de diciembre – Waukegan, IL – The Genesee Theatre

Lunes 22 de diciembre – Eau Claire, WI – The Sonnentag

Martes, 23 de diciembre – Peoria, IL – Centro Cívico de Peoria