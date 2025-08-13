Lindsay Lohan, Shailene Woodley Hulu Serie ‘Count My Lies’ Greenlit

Hulu ha dado una orden en serie a «Cuenta mis mentiras«, Una serie limitada protagonizada por Lindsay Lohan y Shailene Woodleyquienes sirven como productores ejecutivos junto con los showrunners de «This Is Us» Isaac Aptaker y Elizabeth Berger.

Se anunció que la serie estaba en desarrollo con Lohan, Aptaker y Berger a bordo en abril, mientras que las noticias del casting de Woodley vinieron junto a Greenlight. El logline oficial dice: «Cuando el mentiroso compulsivo Sloane Caraway (Woodley) se abre paso en una posición de niñera para la hermosa y carismática violeta (Lohan) y Jay Lockhart, parece que finalmente ha conseguido el trabajo de sus sueños. Pero poco sabe Sloane, ella acaba de entrar en un hogar con secretos que están a punto de explotar, con las consecuencias de todo catástrofic por todos». «Count My Lies» se basa en la novela del mismo nombre de Sophie Stava.

Aptaker y Berger sirven como showrunners, y productos ejecutivos a través de su banner de producción, la compañía de caminata junto a Scott Morgan. STAVA sirve como productor, y 20th Television es el estudio.

«Count My Lies» marcará el primer papel principal de Lohan en una serie de televisión. Mejor conocido por películas como «The Parent Trap», «Mean Girls» y «Confessions of a Teenage Drama Queen», Lohan fue visto más recientemente junto a Jamie Lee Curtis en «Freakier Friday», que actualmente se encuentra en los cines y es la secuela de su película de 2003 «Freaky Friday». Otros créditos más recientes incluyen «Falling for Christmas» de Netflix, «Irish Wish» y «Nuestro pequeño secreto». Lohan es representado por IAG, Dave Feldman y Vision PR

Los créditos destacados de Woodley incluyen películas como la serie «Divergent» y «The Fault in Our Stars» más el drama de la familia ABC «The Secret Live of the American Teenager», con créditos más recientes que incluyen «Three Women» en Starz y «Killer Heat» para Amazon Studios. A continuación, será vista en la temporada 2 de «Paradise» en la película de Hulu y Potsy Ponciroli «Motor City», que se estrenará en el Festival de Cine de Venecia. Woodley es representada por CAA y Range Media Partners.

Aptaker y Berger son representados por CAA, Entertainment 360 y Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush, Kaller, Gellman, Meigs & Fox. Stava es representada por CAA y Elisabeth Weed en el grupo de libros.