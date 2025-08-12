Lindo auto eléctrico, nuevas reglas de Toyota Factory and Highway





Yakarta, Viva – El siguiente es un resumen del artículo más popular de Viva Automotive El lunes 11 de agosto de 2025, que discutió la innovación Auto eléctricoPlan de expansión de Toyota, a reglas estrictas en calzada. Encuentre la última información sobre el mundo automotriz del que se está hablando. ¡Mira la breve reseña a continuación!

1. Este lindo auto eléctrico puede viajar 435 km, aceleración equivalente al auto deportivo

Kia EV2 está lista para llegar al mercado con un diseño compacto de SUV y una distancia de hasta 435 km. La variante GT ofrece una aceleración de 0-100 km/h en cinco segundos, equivalente a un automóvil deportivo. Leer más.

2. Toyota compró tierras para una nueva fábrica en Japón

Toyota adquirió tierras en Aichi para construir una fábrica sofisticada que operará en la década de 2030. Esta fábrica se centrará en la tecnología ambientalmente amigable y la eficiencia de producción. Leer más.

3. Conducir casualmente en carriles rápidos, una multa de hasta Rp2 millones

Louisiana, EE. UU., Impuso una multa de hasta Rp2.4 millones para los conductores que condujeron lentamente en carriles rápidos. Esta regla tiene como objetivo mejorar la seguridad y la suavidad del tráfico. Leer más.

Página siguiente 3. Conducir casualmente en carriles rápidos, una multa de hasta Rp2 millones









Fuente