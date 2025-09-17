Lincoln Riley de USC enfrenta una presión creciente a pesar del comienzo de 3-0

El Troyanos de la USC están en un inicio de 3-0 después de ganar sus primeros tres juegos contra Missouri State, Georgia Southern y Purdue por 115 puntos combinados. El comienzo dominante ha empujado a USC a la clasificación por primera vez esta temporada. La ofensiva de USC ha sido explosiva para comenzar la temporada, promediando 55 puntos por juego.

El mariscal de campo Jayden Maiava ha mostrado una mejora significativa, solidificándose a sí mismo como un contendiente de Heisman. Los receptores abiertos Ja’kobi Lane y Makai Lemon han sido el mejor dúo de receptor abierto del país.

Como señaló Sports Illustrated, Lincoln Riley está buscando construir sobre el comienzo dominante de la USC. Ha centrado su enfoque en mantener la energía tanto dentro como fuera del campo. En una carta conjunta con el gerente general Chad Bowden, desafió a la comunidad troyana a seguir avanzando:

«Esta semana, nuestro equipo de fútbol regresa al Coliseo para nuestro primer partido inaugural de Big Ten. El comienzo de la temporada ha sido exitoso, pero sabemos que nuestras mayores batallas están por delante, y ganarlas requerirá más de todos nosotros», escribió Riley y Bowden.

«Más unidad. Más sacrificio. Más esfuerzo. Más energía. Más unión. Más, de cada troyano. Los que están en el campo y los que están en las gradas», dijo Riley.

USC debe probarlo contra oponentes de calidad

Septiembre ha sido el mes más dominante de la USC bajo Lincoln Riley, y los troyanos tienen un récord de 14-1 en las temporadas 2022, 2023, 2024 y principios de 2025.

La USC se ha vuelto más inconsistente más adelante en la temporada. Durante la temporada 2023, el equipo comenzó 6-0 pero terminó con cinco derrotas en sus últimos seis juegos. La temporada 2024 fue igualmente decepcionante, con un récord de 4-5 en la conferencia.

USC ha hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer, superando a los oponentes superados para abrir la temporada. Pero ese no es el estándar en USC. A los fanáticos y analistas no les importa dejar 77 en el estado de Missouri.

Más bien, quieren saber si el equipo de Lincoln Riley puede ganar el Big Ten, llegar al Playoff de fútbol americano universitarioy finalmente traer campeonatos de regreso a Los Ángeles.

Montaje de presión en Lincoln Riley

En sus primeras tres temporadas con los troyanos, Lincoln Riley tiene un récord de 24-14. Tuvo una primera temporada muy exitosa, yendo 11-3 y empatando un récord para el mayor cambio de temporada en la historia de la USC.

Sin embargo, las últimas dos temporadas han estado muy por debajo de los estándares de la USC. Solo la temporada pasada, las cinco derrotas de su conferencia llegaron por un touchdown o menos, con cuatro decididos en el último minuto. Los costosos colapsos y pérdidas por carretera a Minnesota, Maryland y Washington mostraron su inconsistencia.

Ahora, al ingresar al cuarto año, la presión sobre Riley continúa creciendo. Dado el rápido comienzo de la USC, las expectativas no podrían ser más altas. La gran pregunta es si Riley y los troyanos pueden ganar juegos más allá del mes de septiembre y empujar hacia el playoff de fútbol universitario.

En el papel, la lista es lo suficientemente buena como para hacerlo.

El horario restante de la USC es muy difícil. Todavía tienen viajes a Illinois, Nª SªNebraska y Oregónjunto con un enfrentamiento en casa contra Michigan.

Se acerca la verdadera prueba, lo que plantea la pregunta: ¿cuántos stock debemos poner en el dominio de la temporada temprana de los troyanos? ¿Es este el año en que Riley y los troyanos dan el siguiente paso?