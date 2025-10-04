Limpieza, el Director General de Impuestos dispara a docenas de empleados y docenas nuevamente

Yakarta, Viva – Director General (Dirjen) del Ministerio de Impuesto de Finanzas (Kemenkeu) Bimo wijayanto reveló que había despedido a 26 de sus empleados desde finales de mayo de 2025. Mientras que los otros 13 Sendang se procesaron en este momento.

Afirmó que el despido se llevó a cabo indiscriminadamente para mantener la integridad. Esto también se hace como un paso para limpiar la institución bajo los auspicios del tesorero financiero.

«Podemos informar, lamentamos mucho haber despedido a 26 empleados, en mi mesa agregó 13», dijo Bimo en el lanzamiento de la Carta del contribuyente, en el Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, citado el sábado 4 de octubre de 2025.

Según Bimo, el paso de limpieza es parte de la prioridad para mantener la confianza de los contribuyentes. «Cien rupias están ahí fraude Lo que hace nuestros miembros, dispararé. ‘Móvil’ Estoy abierto a ‘agitador«Del padre, madre y yo garantizamos su seguridad», dijo.

«Yo, como líder que pisó el cuarto mes en la Dirección General de Impuestos, quería enfatizar que continuamos mejorando, continuar mejorando, continuar limpiando nuestras instituciones», dijo.

Reconoció que la confianza es el capital social más valioso en el sistema de impuestos modernos. Sin confianza, dijo Bimo, el cumplimiento voluntario será difícil de formar.

Director General (Dirjen) del impuesto del Ministerio de Finanzas, Bimo Wijayanto

«Sin un cumplimiento voluntario, el estado experimentará una disminución en la efectividad en la recaudación de ingresos estatales. Por lo tanto, cómo nuestros esfuerzos para construir y continuar manteniendo la confianza de los contribuyentes, son las principales prioridades que ambos debemos intentar», dijo.

Según Bimo, reveló que los contribuyentes estaban convencidos de que sus derechos y obligaciones estaban realmente garantizados como se indicó en la carta del contribuyente o la carta de los contribuyentes.

La carta de los contribuyentes, dijo nuevamente, resumió ocho derechos y ocho obligaciones de contribuyentes que fueron excluidas de diez leyes relacionadas con la recaudación de impuestos y el Artículo 23A de la Constitución de 1945.

Ilustración de impuestos. (Especial/Viva) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

«Esta carta explica y refleja los valores de la ética, la justicia, la responsabilidad conjunta de construir un sistema fiscal más abierto, igual y lateral a favor de los intereses de la comunidad en general», dijo.