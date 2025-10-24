Limpiar habitualmente el polvo en casa es una forma de prevenir la exposición a los microplásticos

Jacarta – Limpiar regularmente polvo-polvo en Casa puede ser una forma de prevenir la exposición microplásticos dentro de la casa porque estas partículas pueden estar contenidas en el polvo.

Lea también: TPU usado de Covid-19 para superar el espacio de enterramiento limitado



Según la investigación, Rahmat Aji Pramono, presidente del Subgrupo de Salud Ambiental del Servicio de Salud de DKI Yakarta, en el Ayuntamiento de Yakarta, el viernes, los microplásticos a menudo se encuentran en el polvo dentro de la casa.

«Si está afuera, la lluvia lo limpiará, si está adentro, limpie la habitación», dijo.

Lea también: ¡Alerta! Los pacientes con diabetes expuestos a microplásticos aumentan el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular



Aparte de eso, Rahmat también invitó a los residentes de Yakarta a apoyar los esfuerzos del Gobierno Provincial de DKI Yakarta para reducir basura plástico y no quemar basura.

Lea también: Los residentes de Yakarta no tienen que preocuparse por el contenido de microplásticos en el agua de lluvia, siempre y cuando lo hagan.



Porque además de contaminar aireLos residuos plásticos y la quema de residuos, especialmente en espacios abiertos, pueden producir microplásticos.

Así lo afirmó en la misma ocasión el investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN), Muhammad Reza Cordova.

Dijo que investigaciones que realizó desde 2022 demostraron que en muestras de agua de lluvia de la capital había microplásticos, formados a partir de la degradación de residuos plásticos que flotan en el aire debido a actividades humanas como la quema de basura.

La quema masiva de residuos, casi todos los días, puede hacer que los microplásticos vuelen por el aire más rápidamente.

Dijo que los microplásticos también pueden provenir de la ropa hecha de poliéster y nailon.

En cuanto a los efectos, dijo Reza, los microplásticos pueden ser un medio para adherir diversos contaminantes que se han esparcido en el aire.

«(Los microplásticos) pueden transportar al cuerpo diversos tipos de contaminantes, microbios patógenos y virus», dijo Reza. (Hormiga)