Limitaciones físicas nunca limitan el horizonte del logro

Yakarta, Viva – Más de 500 atletas discapacidad De las 35 provincias que tienen a Nararya Jasa Bintang Tasyakuran para el Presidente del Comité Paralímpico Nacional de Indonesia (NPC), Senny Marbun.

Leer también: Prabowo al Hospital de la Policía Nacional, inmediatamente ordenó al jefe de la policía nacional que recaudara el rango de víctimas de la policía



Se sabe que Senny Marbun acepta otorgar Honor del Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto.

En sus comentarios, Senny Marbun enfatizó que la estrella de servicio que ganó pertenecía a los atletas discapacitados. Consideró que la estrella de servicio era el reconocimiento del estado sobre las limitaciones físicas.

Leer también: Ministro del Interior Tito: el jefe regional debe usar la autoridad en beneficio de la gente





Premio nocturno Senny Marbun Tasyakuran

«Esta estrella de servicio de Nararya no es para mí personalmente, pero es nuestra.

Leer también: Recibí un premio del presidente, Jaja Miharja: tengo muchas enfermedades



Afirmó que este premio fue un reflejo de la lucha colectiva de todos los atletas. desactivadoEntrenadores y administradores que han luchado por volar el rojo y el blanco en varios eventos del mundo.

Mientras tanto, el atleta de ciclo nacional Muhammad Fadli Imammudin dijo que la gran familia de familias discapacitadas indonesias obtiene cada vez más la etapa de igualdad. El logro inscrito hasta ahora es el fruto de la dedicación para la nación.

«Pak Senny no es solo el presidente general para nosotros, él es el padre que cambió las limitaciones a la fuerza. Este evento es puramente de nuestros corazones», dijo.

La noche del Tasyakuran no solo celebró el premio estatal por Senny, sino que también se convirtió en un símbolo de la revolución del paradigma de igualdad en Indonesia. Los atletas DIFABEL ahora se valoran cada vez más como los activos de la nación, no solo un símbolo de entusiasmo.

Lo que hizo que este evento fuera especial, toda la implementación fue realizada de forma independiente por atletas con el sistema de cooperación mutua. Sin patrocinadores, sin la intervención de los extraños, este evento fue financiado completamente a partir de la autoevaluación de los atletas como una expresión de amor y gratitud por la dedicación de Senny para liderar al NPC indonesio durante 22 años.



Premio nocturno Senny Marbun Tasyakuran

22 años herencia de liderazgo

Bajo el liderazgo de Senny desde 2003, NPC Indonesia registró una transformación monumental:

-Hattrick campeón general Asean paraan paraan juegos (2017, 2022, 2023).

-Los logros de los juegos de paraas (clasificados 5º en 2018 Yakarta, clasificado 6º en 2022 Hangzhou).

-El registro histórico en los Juegos Paralímpicos (14 medallas en París 2024, incluido el oro).

-Bonus y premios por atletas de discapacidad.

-Centro de entrenamiento paralímpico en Karanganyar, primero en el sudeste asiático.

-Engancamiento de 193 atletas discapacitados para convertirse en funcionarios públicos (2022), dando garantías para el futuro.