EDINBURGH – El Ministro de Cultura, Comunicaciones y Deporte de Irlanda, Patrick O’Donovan Festival de Cine de Edimburgo Brunch de redes como el Laboratorio de cine de Limerick Presenta su primera lista de proyectos de coproducción, respaldado por Enterprise Ireland, Screen Scotland y Film en Limerick.

La iniciativa, lanzada este verano por Film in Limerick (Innovate Limerick) con el apoyo de Screen Irlanda, Screen Scotland, Picture NL y la Junta de Educación y Educación de Limerick y Clare, reunieron a 18 productores de Irlanda, Escocia y Canadá en julio durante una semana de capacitación intensiva, colaboración e intercambio creativo.

Ahora, un lote de proyectos escoceses e irlandeses, que abarcan viajes de carretera de la era punk, horror folklore, sátira cercana al futuro y drama psicológico, se lanzará el martes 19 de agosto en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo (EIFF) para asegurar socios de coproducción, financiamiento y distribución.

«Este evento marca un momento fundamental para fortalecer la colaboración irlandesa escocesa dentro del sector de la pantalla», dijo Emma Farrell de Enterprise Ireland. «Al destacar el Laboratorio de Cine de Limerick como una incubadora dinámica para el talento de la coproducción internacional, estamos mostrando el profundo compromiso de Irlanda de fomentar la próxima generación de narradores globales. Enterprise Irlanda se enorgullece de desempeñar un papel central en la conexión de las partes interesadas internacionales con las vibrantes industrias creativas de Irlanda».

Paul C. Ryan, gerente de cine regional en Film in Limerick, agregó: «Después del éxito del Laberick Lab de Cine Inauguruco del mes pasado, estamos orgullosos de ver que nuestras productores irlandeses y escoceses se reúnan una vez más para presentar sus proyectos en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo. El laboratorio ya ha provocado nuevas conexiones emocionantes y EIFF proporciona la plataforma perfecta para construir ese momento».

El impulso para fortalecer los lazos no solo entre las naciones, sino también dirigida por regiones como Limerick, se considera clave para el crecimiento de la industria y una diversidad de voces. La producción de Irlanda se ha agrupado durante mucho tiempo en Dublín y Wicklow; Escocia está alrededor de Glasgow y Edimburgo. Sin embargo, como se ve en España, donde los sectores vascos, catalán, madrid y andaluza ven el crecimiento, los centros regionales pueden expandir el todo, generar IP, coproducción y experiencia compartida, carreras y, crucialmente, una cultura rica.

Qué Variedad ha aprendido hasta ahora sobre la pizarra:

Sin dormir hasta Belfast (Ronan Cassidy, Irlanda)

Un punk adolescente y su amigo roban un automóvil para llegar a un concierto en Belfast, navegando por los lazos familiares fracturados y la violencia de Irlanda del Norte de los años ochenta. Escrito por Greg Burrowes, dirigido por Jamie Delaney, producido por Ronan Cassidy en Carbonated Comet Productions, el proyecto aprovecha el espíritu rebelde de Punk para una película de carretera agridulce.

Pintar Saddam (Anna Mannion, Irlanda)

Basado en los verdaderos eventos, los pintores de Irlanda del Norte contratados para decorar el palacio de Saddam Hussein se convierten en rehenes cuando Iraq invade Kuwait. Escrito por Colin Bateman y producido por Anna Mannion en Tri-Moon Films, se dice que el thriller histórico mezcla comedia oscura y peligro político.

Titular (Pius McGrath, Irlanda)

Una mujer joven se muda a la ciudad solo para encontrar paranoia y amenaza dentro de una pensión desmoronada. Escrito y dirigido por Nick Kelly, el proyecto combina vibraciones de peces fuera del agua y elementos de suspenso psicológico. Un título del mercado de coproducción de Berlinale, respaldado por Screen Ireland, es producido por Honest Arts, bien conocido por su trabajo en el teatro.

El criador (Richard Lynch, Irlanda)

Una niña viajero en la década de 1950, Irlanda busca a su hermana desaparecida, confrontando a Banshees, maldiciones enterradas y una ciudad en negación. Escrito por Richard Lynch y producido por Stephen Hall en Dark Day Pictures, el horror de alta gama tiene a Screen Ireland Support y se posiciona directamente en el espacio de género internacional.

La singularidad (Jack Hickey, Irlanda)

Una mezcla de ciencia ficción y horror, sigue a Caitlin mientras busca a su padre desaparecido, descubriendo un culto en la Irlanda rural dedicada a una IA divina. Escrito y dirigido por Jack Hickey y producido por Lara Hickey para Copper Alley Productions, la película se presenta como una historia de dolor, progreso y la necesidad destructiva de vivir para siempre. Desarrollado con el soporte de Screen Ireland, marca el debut de funciones de Hickey.

Autenticidad (Zam Salim, Escocia)

En una Escocia de futuro cercano donde los turistas «airbnb» cuerpos humanos, un trabajador sueña con escapar. Escrito y producido por Zam Salim («Up») en Incidental Pictures con películas de primeros días («Bait»), The Dark Comedy tiene soporte de Scotland Scotland. Salim lo enmarca como una sátira afilada en clase, raza y la economía del concierto.

Temporada de milagros (Lena Hit, Escocia)

Un investigador privado busca a un adolescente desaparecido en una ciudad costera remota donde los mitos de brujas y los espíritus de agua aún gobiernan. Producido por Lena Vurma en Skye Films, el misterio combina el folklore y la tensión procesal contra un paisaje marino escocés.

La granja de miel (Rakasree Basu, Escocia)

Una mujer joven que huye de su educación católica está cautivada por un poeta una vez celebrado en un retiro de artistas aislados. Producido por Rakasree Basu en Momentum Films, el proyecto explora la tutoría, la seducción y los riesgos de la obsesión artística en un formato de drama de cámara con un fuerte potencial de festival internacional.

Desgarradores (Ciara Barry, Escocia)

Tara, una ex bailarina, regresa a casa para cuidar a su hermano y encuentra una conexión inesperada que enseña un divorciado en bancarrota cómo nadar. Producida por Ciara Barry de Barrycear, con sede en Glasgow, la película usa el agua como metáfora para la curación en un tierno drama sobre la resiliencia y la amistad poco probable.

Regalo de Dios (Catriona McInnes, Escocia)

Un músico problemático secuestra a una niña que cree que es su hijo espiritual, que huye a las montañas de Rumania, donde convergen el dolor y el mito. Escrito y dirigido por Catriona McInnes, producido por Laura McBride y John McKay en Compact Pictures. Desarrollado a través de Bellrock and Lim de Screen Scotland, el proyecto se basa en el trabajo de McInnes en pantalones cortos donde ha tenido nominaciones a Venecia y BAFTA.

Comprometido (Philip Wright, Escocia)

Jay, un hombre gay de unos treinta años, está seccionado después de un episodio bipolar y se niega a aceptar su diagnóstico. Escrito por Philip Wright, producido por Reece Cargan en Bombito, se basa en la experiencia vivida. Desarrollado con Screen Scotland y el laboratorio de características divertidas respaldadas por BFI, se posiciona como una versión oscura y auténtica de la salud mental.