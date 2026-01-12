Lim Shi An y Lee Kang-sheng abordan ‘La casa en la luna’ de Nelson Yeo

cineasta de Singapur Nelson Yeo ha reunido su elenco principal para “La casa en la luna”, una película que mezcla géneros que fusiona mitología, ciencia ficción y fantasía marcial.

El primer largometraje de Yeo, “Dreaming & Dying”, hizo historia en el Festival de Cine de Locarno de 2023, convirtiéndose en la primera película del Sudeste Asiático en ganar tanto el Leopardo de Oro en la categoría de Cineastas del Presente como el premio a la Mejor Ópera Prima.

<br />

Lim Shi An lidera el elenco como Chang Er, una doncella hada que vive en la residencia lunar titular con su amante Hou Yi, interpretado por Dominick Rustam. La narrativa de la película se pone en marcha cuando el legendario arquero que dispara al sol desaparece durante una misión para rescatar al sol moribundo, lo que lleva a Chang Er a embarcarse en un peligroso viaje hacia el lado oscuro de la luna junto a un bandido terrestre que se estrella en su mundo.

Akira Huang asume el papel del bandido, con Harry Chang como Feng Meng. actor taiwanés Lee Kang-shengcolaborador frecuente del director Tsai Ming-liang, interpreta a Yue Lao, mientras que Doreen Toh completa el reparto como Yin Yuan.

“Crecer con el cine de Hong Kong de la década de 1990 que desafiaba el género moldeó mi forma de ver el cine, y ‘La casa en la luna’ es mi forma de llevar adelante ese espíritu», dijo Yeo. «Estoy increíblemente emocionado de trabajar con este elenco: aceptan la libertad de cambiar géneros y aportar tanto fisicalidad como profundidad emocional a la historia».

La producción marca una colaboración entre Singapur y Taiwán, con Momo Film Co y Aview Images como productores. Tan Si En, Wendy Lie y Kuek Shee Heng son los productores del proyecto.

«Como productores, vemos ‘A House on the Moon’ como una obra inclasificable que se inspira en el pasado mientras imagina nuevos futuros, y estamos emocionados de dar vida a la visión reflexiva y ambiciosa de Nelson junto con un elenco notable y a través de una colaboración significativa en Taiwán», dijo Tan de Momo Film Co.

La prueba de concepto de la película obtuvo el respaldo de la subvención VP de la Singapore Film Commission. La financiación proviene de la Agencia de Contenidos Creativos de Taiwán (TAICCA), y los socios asiáticos 9LB Film y KawanKawan Media se unen a la producción.

Kuek de Aview Images dijo: «Akira Huang y Harry Chang son ampliamente considerados como dos de los actores jóvenes más prometedores de Taiwán. Me complace presentarles al director y productores de Singapur, con el objetivo de ampliar aún más la presencia del talento taiwanés en el mercado asiático. Además, el actor internacionalmente aclamado Lee Kang-sheng asumirá un papel único y muy esperado en la película, marcando un nuevo hito importante en su carrera. Como productor, estoy entusiasmado de ver a los actores taiwaneses contribuir a este proyecto creativo y desafiante, que Creo que aportará energía fresca y diversa a la producción”.

Fundada en 2018, Momo Film Co ha producido títulos premiados, entre ellos el ganador de Venecia “Don’t Cry, Butterfly”, el ganador de Cannes “A Useful Ghost” y “Dreaming & Dying”. La compañía también opera la Subvención de Distribución Momo para apoyar a los cineastas regionales.

“La casa en la luna” se encuentra actualmente en producción, con un lanzamiento previsto para finales de 2026.