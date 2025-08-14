Lim Kim firma con Universal Music Corea

Música universal Corea ha firmado un acuerdo exclusivo con el cantante y compositor Pegamento kim.

La firma agrega otro artista coreano de alto perfil a la creciente lista de UMK, que incluye a Dean, Heyoon, Okasian y Bryan Chase, a medida que la División de Grupos de Música Universal continúa expandiendo su huella en el competitivo mercado de K-Pop.

Conocido por su sonido que desafía el género y su identidad visual audaz, Lim Kim ha forjado un nicho en la música, la moda y las escenas culturales de Corea desde su debut en 2011. El artista primero llamó la atención como parte del dúo Tegeworl, que ocupó el tercer lugar en el programa de competencia de realidad «Superstar K3».

Su avance en solitario llegó en 2013 con el EP «A Voice», cuya canción principal «All Right» superó las listas coreanas. Ese año demostró ser fundamental para el artista, que barrió los honores del Novato del Año en los Golden Disc Awards, Melon Music Awards y Gaon Chart K-Pop Awards.

Lim Kim se sometió a una sorprendente transformación artística en 2019 con «sal-ki» único, que abarca elementos electrónicos y de hip-hop que definirían su trabajo posterior. Su EP «Generasian» ganó la aclamación crítica. El proyecto ganó el Mejor álbum electrónico de baile y la canción en los 17º Korean Music Awards.

La era «Generasian» se extendió más allá de la música cuando las pistas «Yellow» y «Yo-Soul» aparecieron como canciones de misión en «Street Woman Fighter 2» de Mnet en 2023, con coreografía de 1 millones de estudio de baile. La colaboración continuó en 2024 con 1 millón coreografiando su sencillo «ult».

«Lim Kim siempre ha aportado una nueva perspectiva a la escena musical con su voz única y su estilo creativo», dijo Calvin Wong, CEO del grupo de música universal del sudeste asiático y Corea y vicepresidente senior de Asia. «Estamos encantados de colaborar con ella en el próximo capítulo de su viaje artístico, en Corea y más allá».