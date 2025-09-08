Lily James, Gala Gordon lanzó Parados Productions

Actriz nominada a Emmy Lily James se ha asociado con el productor de teatro y cine Gala de Gordon Para lanzar formalmente el equipo independiente Parados Productions.

La productora británica dirigida por mujeres, según Gordon, tendrá el objetivo claro de «defender las historias de la resiliencia femenina», con planes de trabajar en cine, televisión y teatro.

Para James, Parados aterriza en un momento de su carrera cuando dice que estaba «anhelando más agencia y realmente queriendo hacerse cargo de las historias que quiero contar».

La primera característica fuera del bloque para Parados es la próxima pantalla grande «Cliffhanger«Reiniciar, liderado por James y por lanzarse el próximo año. Parados produce en asociación con los otros cineastas, con James y Gordon produciendo tanto ejecutivos. En la próxima lista de desarrollo de la compañía se encuentran proyectos de cine y televisión con películas de título laboral, historias inventadas, quinta temporada, películas de altitudes y la autora Lisa Taddeo.

El lanzamiento oficial de Parados se adelanta al estreno mundial de Toronto de la escritora/directora Rachel Lee Goldenberg Hulu Hulu «Atascado«, Contando la historia de Whitney Wolfe Herd, el empresario estadounidense y ejecutivo senior de Tinder que lanzaría la aplicación de citas centrada en las mujeres Bumble. James está interpretado por James, a quien se le acredita como productor, mientras que el ejecutivo de Gordon produce.

Pero la relación de James y Gordon va más atrás, años antes de que James estallara en la televisión en «Downton Abbey» o se hiciera un nombre en películas como «Baby Driver», «Darkest Hour» y «Ayer» o Gala se habían convertido en un nombre en ascenso en el escenario, primero como actriz y posterior productora.

«En realidad estábamos juntos en Drama School y luego ambos salieron en nuestros caminos separados», dice James. “And then two things happened in tandem. Gala had started producing and was doing amazing work in London and then brought a couple of projects to me, one of which we’ve now got in development with Working Title. And I was just struck by how galvanizing and inspiring it was to work alongside her to develop these ideas as two young women, bringing all the experience that we’ve garnered — there was this amazing synergy, a shared taste alignment, a shared ambition, a shared feeling of what we want to cambiar y hacer y decir «.

Y así, las piezas de Parados comenzaron a unirse en 2023 en el Lower East Side de Nueva York, mientras que James estaba disparando el thriller recientemente lanzado de David McKenzie «Relay» junto a Riz Ahmed.

«Lily iría al set y estaría leyendo material en el día, y por la noche nos uniríamos y realmente comenzaríamos a ejecutar cosas», dice Gordon. «Lo que se sintió tan profundo y especial sobre esta asociación, para mí, fue debido a los años acumulados y la base real de haber entrenado en el mismo lugar que adoramos, la Escuela de Música y Drama del Guildhall. Tenemos un plan e historia tan brillante y la historia y temáticamente nos sentimos tan alineados».

El enfoque de Parados en la «resiliencia femenina», según sus fundadores, se desarrolló mientras buscaba IP e historias que querían opciones, ya sea derechos de vida, podcasts, libros o obras de teatro.

«En realidad, creo que la palabra ‘resiliencia’ es muy importante para nosotros», dice Gordon, señalando la historia de Herd como un excelente ejemplo. «En la vida, personal y profesional, experimentamos colectivamente mucha adversidad y desafíos, pero es lo que haces con ella lo que importa y se trata de cómo hagas la diferencia».

Inicialmente, el plan para la paradoja es que James protagonice sus proyectos, utilizando su poder estelar para encontrar financiamiento y despegarlos, pero esto puede cambiar a medida que pasa el tiempo.

«Las ideas que estamos presentando también son papeles que quiero jugar», señala. «Pero estoy muy emocionado por la idea de que cuando no tiene que ser yo en las películas, puedo tomar una taza de té detrás del monitor».

En cuanto al nombre, Parados ofrece un doble significado que aprovecha su historia, una palabra utilizada en el griego antiguo para significar tanto la entrada lateral a un teatro como en el momento en que un coro se une para cantar su primera canción en una tragedia griega.

«Para nosotros, se sintió muy apto, porque rindió homenaje a nuestras raíces teatrales, y cómo podemos pivotar desde el escenario hasta la pantalla y usar las relaciones que hemos construido a lo largo de los años y traducirlas a Estados Unidos», dice Gordon, quien señala que Michaela Cole y Phoebe Waller Bridge se encuentran entre las «voces nopologéticas» para que haya hecho con éxito una transición de manera tan exitosa.

«Pero también está esta camaradería de un coro que se une y dice mucho: estamos aquí para aprender», agrega. «Estamos tan entusiasmados con las personas con las que estamos en el negocio, de las cuales hay tanta variedad, y realmente crecer con productores y estudios establecidos en la industria. Y tratar y defender las historias de la resiliencia femenina que se ejecutan de una manera audaz y valiente».