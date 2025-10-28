Lily Franky protagonizará junto a Fan Bingbing la película de Wayne Wang

actor japonés lily franky aparecerá en la próxima película de Wayne Wang, «Diary of a Mad, Old Man», reveló su coprotagonista. Fan Bingbing en una sesión de preguntas y respuestas sobre la película “Madre Bhumi”, en competencia en el Festival Internacional de Cine de Tokio.

Franky es mejor conocido por el público internacional por interpretar el personaje principal en Shoplifters (2018), ganadora de la Palma de Oro, de Hirokazu Koreeda. Recientemente participó en el título de competición de Cannes de Chie Hayakawa, “Renoir”.

“Estoy muy feliz de que tanto el director Wayne Wang como Lily-san hayan venido a ver mi película. [“Mother Bhumi”]porque acabamos de hacer una película juntos aquí en Japón”. dijo Fan.

“Diario” está basada en la exitosa novela de 1961 del mismo nombre del autor japonés Tanizaki Jun’ichirō, sobre la obsesión erótica de un anciano inválido con su nuera.

Los miembros del reparto previamente anunciados incluyen a Gabriel Byrne. La película está producida por la japonesa Fourier Films, la británica Friendly Giant Pictures y la británica Good Chaos, entre otras.

“Diary” marca otro movimiento mundial de Fan.

En los años transcurridos desde ella problemas fiscales muy publicitadosLa actriz ha estado cultivando selectivamente su carrera en producciones independientes internacionales, muy lejos de sus apariciones anteriores en películas continentales de alto concepto.

En la sesión de preguntas y respuestas, el director de “Mother Bhumi”, Cheong Keat Aun, reveló hasta qué punto Fan buscó activamente el papel en la película. Ambientada en un pueblo cultivador de arroz de Malasia de finales de la década de 1990, “Mother Bhumi”, dirigida por Chong Keat AunSigue a Hong Im, una granjera viuda y curandera ritual que lucha por proteger a su familia y a su comunidad en medio de disturbios políticos y confiscaciones de tierras. Durante el día, se resiste a los desarrolladores; de noche cura y exorciza. A medida que resurgen los conflictos de la era colonial, se desarrollan extraños acontecimientos: los espíritus regresan, la magia negra se agita y el legado del imperio atormenta la tierra.

«El guión se escribió hace un tiempo y mi plan era hacerlo en 2028 o 2029 como mi sexto o séptimo largometraje. Estaba planeando utilizar actores desconocidos para esta película», dijo Cheong. «Hacia diciembre de 2023, de la nada, Fan Bingbing se acercó a mi productor para concertar una reunión. Cuando se enteró del guión, me pidió que le conservara el papel».

«Le dije que normalmente no trabajo con actores conocidos, pero ella me convenció diciéndome que podía destruir su apariencia en la película. Y así lo hice», continuó Cheong.

Fan finalizó la sesión volviendo a enfatizar sus raíces, al tiempo que reconoció la creciente realidad del cine panasiático.

«Hace quince años, el Festival de Cine de Tokio me dio un premio. Estar aquí hoy para presentar esta película es muy emotivo para mí», dijo Fan. «Es más, como actriz china, protagonizar una película malaya. Es una casualidad muy, muy especial».