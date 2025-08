‘Lilo y Stitch’ obtiene Disney+ Fecha de lanzamiento de transmisión: Cómo ver

Ohana significa familia, lo que significa que nadie se queda atrás, ni siquiera puntadas. «Lilo y Stitch», el remake de acción en vivo de la clásica función animada de Disney, surfeará en Disney+ el 3 de septiembre.

«Lilo & Stitch» se estrenó en los cines el 23 de mayo. La película sigue a una joven niña hawaiana llamada Lilo (Maia Kealoha) que se hace amiga de un alienígena azul no identificada que chocó aterriza en la Tierra desde el espacio. Stitch rápidamente se convierte en una amiga cercana para Lilo, que es un rol margado en su comunidad y vive con su hermana mayor Nani (Sydney Agudong). Los dos se encuentran a ambos cazados por extraterrestres que quieren traer a Stitch de regreso a su planeta.

«Lilo & Stitch» fue dirigida por Dean Fleischer Camp, quien anteriormente dirigió la película de stop-motion de A24, 'Marcel the Shell With Shoes On «en 2021. El remake también marcó el debut de Kealoha, y ella protagonizó junto al Gran Consejo de Sydney, como Nani, Billy Magnussen como el agente Wendell Pleakley, Hannah Wamding

«Lilo & Stitch» se abrió a un gran $ 182.6 millones para la taquilla del fin de semana del Día de los Caídos Domésticos, que ayudó a establecer un récord junto con la «Mission: Impossible: el cálculo final» de Tom Cruise. La película se convirtió en la Primer lanzamiento de Hollywood en alcanzar $ 1 mil millones en la taquilla mundial en 2025.