Lilly Wachowski sobre las malas interpretaciones derechistas de ‘The Matrix’

Durante una reciente aparición en el programa “Tan cierto con Caleb Hearon”podcast, codirector Lilly Wachowski Se le preguntó sobre ciertos grupos de derecha que vinculan sus ideologías a su obra maestra de ciencia ficción de 1999 «La matriz.” Wachowski dijo que no le molestan las malas interpretaciones conservadoras y sabe cómo separarse de sus películas una vez que se lanzan al público.

«Tienes que dejar de lado tu trabajo. La gente lo interpretará como lo interprete», dijo Wachowski. «Miro todas las locas teorías mutantes en torno a las películas de ‘The Matrix’ y las locas ideologías que esas películas ayudaron a crear y simplemente digo: ‘¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Eso está mal!’ Pero tengo que dejarlo pasar hasta cierto punto… Nunca podrás hacer que absolutamente todas las personas crean lo que pretendías inicialmente”.

“The Matrix”, específicamente el icónico “pastilla azul o pastilla roja«, es el ejemplo más famoso de cómo la derecha se apropia de la película. En la escena, Neo de Keanu Reeves debe tomar la pastilla roja para poder liberarse de Matrix. En el contexto político, «pastilla roja» es un término para alguien que ha «despertado» a la verdad sobre la sociedad y a menudo se alinea con la ideología radical de extrema derecha.

Wachowski ha explicado anteriormente que la “intención original” de “The Matrix” era ser una alegoría transgénero. Aun así, dijo que no le sorprende que la derecha se haya aferrado a la película ya que “la ideología de derecha se apropia absolutamente de todo”.

Y añadió: «Se apropian de los puntos de vista de izquierda y los mutan para su propia propaganda, para ofuscar cuál es el mensaje real. Esto es lo que hace el fascismo. Y, por supuesto, eso va a suceder».