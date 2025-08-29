Lilly Wachowski-Geena Rocero Film ‘Dolls’ Gets Trailer

Geena Rocero está dejando su huella detrás de la cámara. El cuatro veces debut como director con el director nominado al Emmy, Sci-Fi Short «Muñecas«, Ha lanzado su primer avance por delante de su estreno mundial en el Festival de Calificación al Oscar en una película en Atlanta, donde se proyectará en la sección Fuera de este mundo.

Variedad está presentando exclusivamente el trailer de la película, que se jacta de Lilly Wachowskicocreador de «The Matrix», como productor ejecutivo.

Con Rocero en el papel principal con Yên Sen, Arewà Basit, Macy Rodman y Vas Eli, la película se centra en un investigador privado que se infiltra en un seminario de citas de mujeres trans. A medida que surgen amenazas misteriosas durante el taller, el protagonista encuentra solidaridad dentro del grupo.

Para Rocero, el director detrás de la serie documental «Caretakers» y autor de «Horse Barbie», el proyecto representa un esfuerzo creativo profundamente personal.

«‘Muñecas’ es mi intento de dar a luz la charla interna que se reflexiona en mi cabeza», dijo Rocero. «Todos esos años admiraban directores como Claire Denis, Lucrecia Martel y Park Chan-Wook, me dije que me diera una oportunidad, es la única forma de descubrirlo».

Wachowski agregó: «‘Molls’ es un sueño febril que reflexiona sobre la asimilación y la investigación de la identidad trans. Tan orgulloso de ser parte de este hermoso, extraño y sorprendente debut».

La película presenta una partitura original del Premio 2025 Pulitzer para la ganadora de la música Susie Ibarra, quien colaboró ​​estrechamente con Rocero para crear el paisaje sonoro. «El guión y la dirección de Geena traen imágenes, sonido y música a una hermosa interacción que crea una narración única», dijo Ibarra. «Me siento honrado de colaborar en esta historia sin complejos y muy necesaria de personajes de mujeres transgénero en el cine».

«Dolls» es ejecutivo producido por Rocero’s Street Pageant Productions y Jon Mallow, con Sheena Suárez produciendo. Patrick Ryan Morris de Dedalus Moving Pictures manejó cinematografía y edición, mientras que el equipo creativo incluye al diseñador de vestuario David Taveras, el maquillador Laurel Charleston, el estilista William Scott Blair y el coreógrafo Tyler Ashley.

El proyecto recibió apoyo a través del Proyecto Beuring America de los proyectos de medios de cultura pop y los proyectos de medios aliados, con Rocero nombrado como un concesionario de Futurista trans 2024.

Mira el trailer aquí: