‘Lilith Fair: Building a Mystery’: la película recuerda el festival femenino

El Lilith Fair El festival de música de finales de la década de 1990 lleva el nombre de Lilith, una figura del mito antiguo que ganó un culto moderno como la supuesta primera esposa bíblica de Adán, que estaba más interesada en establecer su propio Edén que con el de su esposo. Ahora, Lilith Fair casi se siente como el mito, casi tres décadas después del breve apogeo de tres años del festival. En un nuevo Hulu Documario, «Lilith Fair: Building a Mystery», la actual superestrella del pop, Olivia Rodrigo, expresa su asombro de haber aprendido recientemente de la existencia de algo como un festival de mujeres que presenta la mayoría de sus heroínas musicales. Ya sea que estuviera presente en ese momento o que esté aprendiendo sobre ello de nuevo, como Rodrigo, puede gastar la totalidad del Doc que desea que podamos regresar al jardín.

El director Ally Pankiw hace un trabajo sólido al establecer las semillas que llevaron a que Lilith se convirtiera en un fenómeno cultural y meme global. Cofundador Sarah McLachlanquien había sido una estrella durante unos años en 1995, llevó a Paula Cole a la gira como su acto de apertura, y en ese momento dos mujeres en el circuito de anfiteatro juntos parecían casi un acto revolucionario (algo que puede ser difícil de comprender para los niños de hoy, acostumbradas a ver a Taylor empleando a mujeres en todas sus slots de apoyo). Eso llevó a algunas fechas de prueba en el ’96 con una alineación de todo el día, todo femenino que aún carecía de un nombre, seguido del lanzamiento formal en el ’97 de una feria verdaderamente ambiciosa y de Lilith Lilith. Los anfitheaters con entradas agotadas pobladas principalmente por paquetes encantados de fanáticas rápidamente llegaron a fascinar a los medios estadounidenses. Por supuesto, había mucha vientre sexista para ser expuesto, en las preguntas tontas de los periodistas en las conferencias de prensa locales del festival itinerante, o en las jubas ginófobas de los comediantes nocturnos.

Se produce un punto bajo cuando los Grammys apretan tres actos de Lilith que están en el registro del año en un solo segmento de rendimiento «You Go, Girl», durante el cual Cole levantó las manos y expuso una vista imperdonable: axilas sin afeitar. Eso dio como resultado bromas, como Jay Leno bromeando, «creo que sé por qué los Cowboys no venían» (en referencia al éxito de Cole «¿Dónde se han ido a todos los vaqueros») y «al principio pensé que tenía Don King en una llave de cabeza»? Obviamente, la cultura de Bro no estaba a punto de ser usurpada. En 1999, el mismo año en que Lilith Fair llegó a su fin después de tres largas salidas estacionales, Sheryl Crow también jugó a Woodstock ’99, que se convirtió en el hijo de un cartel de una nueva ola de misoginia. «Algo en el mundo está cambiando», se ve a McLachlan advirtiéndose a sí misma en una entrada en la revista en la fecha final de Lilith 1999, llevando al festival a un alto pero preguntándose si el esfuerzo había logrado algún tipo de victoria duradera.

Fue un sueño dulce mientras duró, de todos modos. Es conmovedor ver a todo Lilith fundido en un grupo de grupos detrás del escenario de «Big Yellow Taxi» Backstage, instigado por las chicas índigo, el dúo gregario a quien la joya más tímida recuerda como «los saludadores de la gira». (“I had a sense that people were a little scared,” says Indigo Girl Amy Ray, “because we were so gay and so puppy dog-like”; judging from the filmed camaraderie, everyone got over it.) Emmylou Harris talks about “so many crystalized moments of pure joy,” and it wasn’t all just about the music, Erykah Badu recalls bringing her newborn along and having the hormonal changes she was going for reconocida y atendida de manera exclusiva de una manera que no encontró en otros entornos. Para los hombres homosexuales en la audiencia también, como el productor Dan Levy testifica en la cámara, Lilith Fair sirvió como antídoto para la creciente toxicidad del rock.

Hubo una reacción sexista generalizada, pero también en la falla de la izquierda, ya que la primera alineación de Lilith condujo al apodo de la prensa «Feria de Lily-White». McLachlan y su equipo hicieron una corrección del curso en el segundo año, trayendo artistas como Badu y Missy Elliott a bordo. No todos los puntos de adjudicación se alisaron tan fácilmente. Los manifestantes pro-vida en el festival de los festivales sobre Planned Parenthood tenían un stand en el vestíbulo, y los productores de giras emitieron lo que estaba destinado a ser un edicto de mantenimiento de la paz, manteniendo las cabinas como estaban pero no permitieron que los artistas participantes hablaran desde el escenario. Joan Osborne ignoró esas órdenes, revisando toda su banda en camisas proabortistas, y McLachlan finalmente admitió que era demasiado la gente que placaba para haber sabido cómo manejar esa grieta en el momento.

Al final, de todos modos, la película hace que Lilith Fair parezca un idilio maravilloso, ya que podemos dar fe de que realmente fue IRL. Entonces, ¿por qué no traer el concepto de vuelta? McLachlan da una razón obvia: ella hizo Revive Lilith Fair en 2010, y fue una gran bomba, con malas ventas y espectáculos cancelados. Este renacimiento fallido se menciona y se trata en menos de un minuto; Puede desear razonablemente que la película no se saltea tan rápidamente más allá de este asterisco, de modo que se pudiera hacer algún tipo de juicio sobre si lo que no hizo clic hace 15 años todavía se dispararía hoy. El documento ofrece razones conflictivas de por qué el tiempo de Lilith podría haber pasado: la disminución de los cantantes-compositores como creadores de éxitos, y el ascenso concurrente de las superestrellas pop femeninas que trajeron sus propias formas de feminismo y intercambio de escenarios. Luego está todo el tema de si se dirige a «Mujeres en la música» es inherentemente importante, autogénero o ambas … algo por lo que no todas las estrellas que participaron fueron de la misma mente.

Pero, ¿alguien puede mirar el paisaje en este momento, con las mujeres posiblemente representadas menos que nunca en ciertos géneros como el rock y el país, y mucho menos dominando la cultura sociopolítica, y dicen que no lo necesitamos muy? Más allá de solo proporcionar una caída de bienvenida a la nostalgia, tal vez «construir un misterio» podría ir de alguna manera hacia el interés en un reinicio.