Lilípodos traen un modelo finlandés de aprendizaje a Indonesia

South Tangerang, Viva – FinlandiaEl sistema educativo es ampliamente reconocido por su equilibrio de académicos, habilidades para la vida y el bienestar general de los niños. El modelo a menudo se elogia por poner las necesidades del niño en el centro de aprendiendo.

Otro elemento clave es el papel de maestros altamente capacitados, métodos de aprendizaje lúdicos y el enfoque en las habilidades sociales y emocionales. Estos principios forman la base de que las escuelas HEI se adaptan y se desarrolla para contextos internacionales.

Sobre la base de esta fundación, las escuelas HEI y su socio de mucho tiempo PT. Kreasi Karya Kasih abrió oficialmente una nueva marca de preescolar, Lillipods, en Yakarta hoy. A la ceremonia asistieron Teemu Laakkonen, Chargé d’Affaires de la embajada finlandesa en Yakarta, Inkeri Aimonen, CEO de las Escuelas HEI, así como todo el equipo de liderazgo de Indonesia de Lillipods.

Lillipods presenta el famoso enfoque de aprendizaje basado en el juego de Finlandia para niños indonesios. A diferencia de muchos preescolares que enfatizan los primeros académicos, el programa se centra en construir cimientos fuertes a través del juego al tiempo que fomenta el crecimiento social y emocional.

Astrid Triandini, director de Lillipods Preschool en el icono BSD, enfatizó la adaptación de la escuela a la cultura local. «No estamos simplemente importando el plan de estudios de Finlandia; lo enriquecemos con las tradiciones indonesias, incluidos el folklore y los juegos tradicionales», explicó.

Arthalia Larsen, cofundadora y asesora académica, destacó la filosofía de «aprender con alegría». «Los niños aquí aprenden matemáticas a través de bloques de construcción, ciencia a través de la jardinería y el lenguaje a través de canciones e historias, desarrollando tanto la preparación académica como la confianza de resolución de problemas», dijo.

El plan de estudios está organizado en alrededor de seis áreas esenciales: lenguaje, aritmética, ciencia y medio ambiente, artes y cultura, educación física y habilidades socioemocionales. Esta estructura prepara a los niños no solo para la educación formal sino también para el aprendizaje permanente.

Para apoyar a las familias trabajadoras, Lillipods combina preescolar con atención flexible después de la escuela hasta las 6 de la tarde «Nuestros programas modulares permiten a los padres ajustar los horarios sin comprometer la calidad, reflejando nuestra misión de proporcionar una educación temprana confiable y accesible», dijo Teddy Koentjoro, cofundador de Lillipods.

Inkeri Aimonen, CEO de las Escuelas HEI, enfatizó la importancia de adaptar el modelo de Finlandia a Indonesia. «Siempre nos esforzamos por comprender el contexto local, por lo que el modelo finlandés sigue siendo relevante donde sea que se aplique», señaló.

Además, explicó que la educación finlandesa presta mucha atención a cómo aprenden los niños. «Entrenamos a los maestros indonesios para que usen métodos naturales para que el aprendizaje se sienta real, conectado con la vida diaria y alineado con los intereses de los niños, mientras que también los prepara para las escuelas locales», concluyó Aimonen.