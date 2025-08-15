Lil Rel Howery, Tabitha Brown para protagonizar la comedia ‘Navidad inesperada’

Es la temporada para un drama familiar divertido, como Lil Rel Howery y Tabitha Brown prepárate para tener un «Navidad inesperada. «

Howery y Brown Ejecutivo producen y protagonizan la comedia navideña, que está programada para el lanzamiento teatral el 7 de noviembre.

«Las películas navideñas son literalmente el regalo que sigue dando», dijo Brown en un comunicado. «‘Navidad inesperada’ es identificable e hilarante, ¡pero realmente será un regalo para todas las familias en esta temporada de vacaciones!» Agregó Howery: «Esta película y este elenco es muy especial y será la película de vacaciones de la que todos hablarán».

El elenco del conjunto de la película también presenta a Anna Maria Horsford, Dominque Perry, Reagan Gómez-Preston, Terrence Terrell, Trell Woodberry, Howie Bell, Cece Friday, Ricco Ross y Koryn Hawthorne.

Escrito por Cassandra Mann y dirigida por Michael Vaughn Hernández, «Navidad inesperada» sigue a la familia Scott mientras se reúnen para las vacaciones, una reunión que rápidamente (e hilarantemente) se convierte en el caos. Recién salido de una ruptura reciente, el regreso de Melissa (Perry) a casa recibe un giro inesperado cuando su ex novio Richard (Howery) llega a la familia reuniendo el brazo con su hermanastra separada Kerry (Gomez-Preston).

«Marissa intenta jugar genial e invita a un invitado sorpresa que tiene a todos hablando, todo mientras Kerry está cocinando un esquema que podría arruinar toda la celebración», dice la sinopsis oficial. «Agregue algunas confusiones románticas, viejas rivalidades, muchos secretos familiares, y todos están en unas vacaciones inolvidables. Con amor, risas y un poco de caos en cada esquina, esta Navidad podría acercar a los Scotts, o volar el techo de la casa!»

La «Navidad inesperada» es producida por 3 Diamonds Entertainment’s Trell Woodberry y Phil Thornton, así como a Perri Camper. Howery y Brown sirven como productores ejecutivos junto con Norman Gyamfi.

«Estamos orgullosos de traer ‘Navidad inesperada’ al público este noviembre, un verdadero trabajo de amor de nuestro increíble elenco y equipo», dijeron Thornton y Woodberry, quienes produjeron y codistribirán la película con Eammon Films. «Como empresa de propiedad negra, nos sentimos honrados de compartir una historia que celebra nuestras voces, arte e impacto en el escenario global».