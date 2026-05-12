Lil Rel Howery Angela Sarafyan Manny Montana listo para ‘Things We Hide’

Lil Rel Howery (“Get Out”), Angela Sarafyan (“Westworld”) y Manny Montana (“Good Girls”) aparecerán en la película de terror independiente “The Things We Hide”, codirigida y producida por Amir Noorani y Eric Bergemann.

La italiana Minerva Pictures se ha subido al refrigerador y lanzará las ventas mundiales en el mercado de Cannes.

Create Entertainment de Atit Shah (“Monsoon”, “Forgive Don’t Forget”) es el productor principal de “The Things We Hide”. La fotografía principal acaba de comenzar en Nueva York.

“Things We Hide” gira en torno a una pareja llamada Naomi y Logan quienes, después de que una crisis psicológica casi destruye su matrimonio, se retiran a una granja remota para buscar un nuevo comienzo. Ahí es cuando «eventos aterradores comienzan a desdibujar la línea entre el trauma, la paranoia y lo sobrenatural», según la sinopsis.

«Nuestro elenco aporta profundidad y complejidad extraordinarias a roles que exigen exactamente eso», dijo Shah de Create Entertainment en un comunicado. «El guión de Eric aprovecha algo primordial sobre la confianza, el trauma y lo que estamos dispuestos a dejar de ver cuando amamos a alguien. Asociarnos con Minerva para llevar esta película al mercado global es un paso emocionante, y no podríamos haber pedido un mejor hogar de cara a Cannes».

Los directores Noorani y Bergemann comentaron: «‘The Things We Hide’ está diseñado para sentirse en capas, íntimo y psicológicamente ambiguo. Una historia donde cada elección visual es intencional, invitando constantemente al público a cuestionar qué es real, qué se percibe y qué puede estar influyendo en estos personajes.

«Con Lil Rel, Angela y Manny aportando tanta complejidad emocional al material, estamos encantados de finalmente darle vida a esta visión junto a Atit Shah, el equipo de Create Entertainment y Minerva Pictures», agregaron.

Minerva Pictures es una distribuidora boutique de películas de género en su mayoría elevado, con una biblioteca que comprende casi 2.500 títulos, incluidas algunas joyas italianas que marcaron una época.

Monica Ciarli, de Minerva, calificó “The Things We Hide” como “un thriller psicológico con todos los ingredientes para cautivar al público internacional: un concepto apasionante, una visión de dirección distintiva y un elenco y un equipo creativo excepcionales detrás”.

Lil Rel Howery está representado por UTA, Fourth Wall Management, Focused Artists Branding y Cohen and Gardner. Angela Sarafyan está representada por Paradigm. Manny Montana está representado por Paradigm y Artists First.