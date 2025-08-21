Lil Nas X hospitalizado por una posible sobredosis, arrestado por la batería de la policía

Lil nas x fue arrestado y hospitalizado por una posible sobredosis la madrugada del jueves por la mañana después de ser visto vagando Ventura Boulevard en Los Ángeles en ropa interior y botas de vaquero.

Si bien el Departamento de Policía de Los Ángeles no lo nombró directamente, confirmaron Variedad que un hombre incoherente y desnudo fue detenido y hospitalizado alrededor de las 5:50 a.m. TMZ.

LAPD respondió a las llamadas y las quejas la madrugada del jueves que un hombre desnudo estaba actuando erráticamente en la calle. Fue arrestado por agresión de un oficial y posteriormente fue transferido a un hospital bajo la sospecha de una sobredosis potencial. Su condición sigue siendo desconocida.

Los representantes de Lil Nas X no han regresado VariedadSolicitud de comentarios.

En las imágenes compartidas por TMZ, Lil Nas X es visto pavoneándose por una calle vacía con ropa interior blanca y un sombrero de vaquero a juego. Se le escucha cantar y decirle a la persona que grabe que «no llegue tarde a la fiesta esta noche», y que pusiera el teléfono. Hay múltiples clips de Lil Nas X caminando por la misma y larga tira comercial en Ventura Blvd que indican que estaba caminando durante al menos 15 minutos, aunque los detalles previos a su arresto siguen siendo desconocidos.

Antes del jueves, Lil Nas X había hecho varias publicaciones aparentemente aleatorias en su Instagram después de limpiar su página. El miércoles, inundó su página de Instagram con fragmentos de canciones, incluidas colaboraciones con Lil Jon y Young Kio, además de fotos del interior de su casa. Al menos uno De esas publicaciones, ha visto usar las mismas botas de vaquero blancas que llevaba en el video del jueves.